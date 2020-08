VELENI A CORTE - ECCO LE 10 RIVELAZIONI PIÙ SCOTTANTI DEL MEMOIR “FINDING FREEDOM”, IL LIBRO DI HARRY E MEGHAN MARKLE - DAI COMMENTI A CORTE AL RIFIUTO DELLA REGINA, DALLO SNOBISMO DI KATE MIDDLETON AGLI ACCORDI CON I PAPARAZZI: IL RACCONTO DEI “SUSSEX” HA SCOSSO LA FAMIGLIA REALE E METTE IN SERIO DUBBIO I RAPPORTI DI FAMIGLIA - LA VERSIONE ITALIANA SARÀ DISPONIBILE DAL 27 AGOSTO

Le intenzioni degli autori erano quelle di rivelare il vero “dietro le quinte” della Megxit, soprattutto nel rapporto tra i Cambridge e i Sussex. E a giudicare dalle reazioni a corte, finora Finding Freedom: Harry And Meghan And The Making Of A Modern Royal Family non ha deluso. Ecco le 10 rivelazioni più inaspettate del libro che hanno profondamente irritato la regina Elisabetta. Sarà nelle librerie italiane con il titolo Libertà per HarperCollins dal 27 agosto.

1 – I COMMENTI A CORTE

Uno degli assistenti dei reali avrebbe descritto Meghan Markle come la “showgirl di Harry”, commentando il suo passato controverso. Un altro avrebbe detto di non fidarsi di lei. Harry, però, se la prese ancora di più quando, ancora fidanzato, William gli consigliò di fare con calma e cercare di conoscere bene “this girl”, questa ragazza. Harry lo interpretò come un commento snob, legandosela al dito, stanco già da tempo della dinamica che si era creata tra i due, con William nel ruolo di fratello maggiore e futuro re, intento a tenere sotto controllo il fratellino più spericolato.

2 – IL RIFIUTO DELLA REGINA

Al loro ritorno a Londra, lo scorso gennaio, Harry e Meghan Markle si erano proposti di incontrare subito la regina Elisabetta per discutere le richieste già fatte in diverse conversazioni prima della loro partenza per le vacanze natalizie in Canada. Invece, Elisabetta mandò a dire che era troppo occupata e che li avrebbe incontrati non prima del 29 gennaio. Una Meghan Markle furiosa avrebbe, quindi, avuto l’idea di recarsi direttamente a Sandringham e costringere la sovrana a riceverli, infrangendo le regole di protocollo. Per fortuna, Harry riuscì a farle cambiare idea.

3 – SEMPRE UN PASSO INDIETRO

“Ho rinunciato a tutto per questa famiglia. Ero pronta a fare di tutto”: questo avrebbe confidato Meghan Markle a un amico, lo scorso marzo, delusa dal trattamento ricevuto a corte. Il libro sostiene che, quando erano Londra, Harry e Meghan Markle avevano la certezza di essere “usati” da Buckingham Palace per la loro popolarità tra i sudditi, ma comunque costretti a mantenersi sempre un passo indietro rispetto a coloro che erano più importanti in base al pecking order, ovvero la gerarchia a corte.

4 – IL DISPIACERE DI CARLO

Il principe del Galles rimase molto male quando, nel 2016, Harry oscurò un viaggio ufficiale in Medio Oriente del padre, di grande importanza politica, emanando un comunicato non autorizzato (Carlo lo venne a sapere appena 20 minuti prima della pubblicazione) in cui accusava i media di aver perseguitato la sua fidanzata. In questo modo confermò, quindi, la sua storia d’amore, finendo col “rubare” quelle prime pagine dei giornali che avrebbero dovuto essere destinate al padre.

5 – L’INTRUSIONE A CORTE

Harry e Meghan Markle sostengono che i funzionari della regina, consapevoli dell’enorme popolarità a livello globale dei Sussex, stavano cercando di ridurre in qualche modo la loro crescente importanza, per timore che potesse finire con l’eclissare la regina. Meghan, poi, non riusciva ad abituarsi alle continue interferenze. Come esempio viene riportato l’episodio di una collanina con le iniziali H e M, indossata dall’ex attrice: uno degli assistenti le consigliò di evitare accessori simili, in quanto avrebbero incoraggiato i fotografi, facendola finire sui giornali. Meghan non riuscì a nascondere la sua furia nel sentirsi dire cosa indossare e cosa no.

6 – PER MEGHAN, KATE È UNA SNOB

Secondo i Sussex, Kate Middleton non avrebbe fatto il possibile per aiutare Meghan Markle ad abituarsi alla vita a corte. E l’antipatia sarebbe scoppiata quando Kate si rifiutò di dare un passaggio con la sua Range Rover a Meghan, che all’epoca abitava a Kensington Palace, quando entrambe stavano per andare a fare shopping nella stessa zona. La Sussex si sentì insultata. Kate mandò dei fiori, ma le sue scuse non furono accettate. E le accuse continuano. I Cambridge non avrebbero fatto visita ai cognati per ben 10 mesi, prima e dopo il royal wedding. E quando, lo scorso marzo, Harry e Meghan Markle hanno fatto la loro ultima apparizione da reali senior, nell’Abbazia di Westminster, William e Kate avrebbero ricambiato con freddezza i loro sorrisi.

7 – GLI AMICI ANTI MEGHAN

Harry avrebbe rotto i rapporti con tutti gli amici e conoscenti che avevano fatto commenti negativi o avanzato dubbi sull’idoneità dell’ex attrice al futuro ruolo di duchessa. Harry si è sempre preoccupato dei toni razzisti di una certa copertura mediatica che insisteva sul denigrare l’americana birazziale improvvisamente accolta a corte. E si sarebbe lamentato più volte leggendo i post online meno favorevoli, decidendo poi di chiudere tutti i suoi account personali, inclusa una sua pagina segreta su Instagram.

8 – L’ACCORDO CON I PAPARAZZI

La duchessa avrebbe ammesso che, quando era ancora un’attrice alla costante ricerca di pubblicità e del prossimo ruolo sul piccolo e grande schermo, aveva preso più volte accordi con i fotografi a Londra, attraverso i contatti del suo agente a Hollywood, per generare opportunità fotografiche da far poi finire sui giornali e mantenere quindi alto il suo profilo mediatico. Ma, dice il libro, Meghan Markle smise immediatamente di farlo una volta iniziata la relazione con Harry, per evitare di mettere a repentaglio la privacy del principe.

9 – DUBBI SUL FIDANZAMENTO

Il romantico racconto da loro fatto nella famosa intervista registrata per l’annuncio del loro fidanzamento ufficiale, nel novembre 2017, rivelava che Harry aveva chiesto a Meghan Markle di sposarlo di recente, una sera in cui i due si trovavano da soli nella loro abitazione a Nottingham Cottage, la villetta da scapolo del principe a Kensington Palace, ed erano intenti a cucinare un pollo arrosto per cena. Invece, secondo Finding Freedom, si erano fidanzati in gran segreto già nell’agosto precedente.

10 – MEGXIT, L’IDEA FU DI HARRY

Il principe Harry avrebbe deciso di lasciare la corte anni prima di conoscere l’ex attrice. Non si trovava bene, gli mancava un ruolo appropriato e temeva di non potersi fidare di nessuno a palazzo. E sentiva che la nonna, la regina Elisabetta, pur essendo consapevole del suo disappunto, avrebbe sempre dato la precedenza alla monarchia. Ma all’annuncio della Megxit fatto dalla coppia sui social, senza l’approvazione della regina, questa si sarebbe infuriata, chiedendo ai suoi assistenti di risponderesi annunciando lunghe discussioni prima della decisione definitiva sullo status dei Sussex. In poche parole, a decidere tutti i dettagli sarebbe stata solo lei.

