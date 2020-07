VELENI A CORTE - MENTRE IMPAZZANO I SUCCOSI RETROSCENA DELLA BIOGRAFIA “FINDING FREEDOM” I DUE AFFARISTI CON LA CORONA SONO STATI BECCATI FUORI DA UNA CLINICA DI BEVERLY HILLS SPECIALIZZATA IN FECONDAZIONE E INFERTILITÀ DI COPPIA - NOVE SCOTTANTI RIVELAZIONI DEL LIBRO: COSA E' SUCCESSO NEI PRIMI INCONTRI, COME MEGHAN CREAVA A TAVOLINO “PHOTO-OPPORTUNITY” CON I PAPARAZZI, I FIORI INVIATI DA KATE COME GESTO DI PACE E IL PROFILO SEGRETO DI HARRY SU INSTAGRAM…

1 – RIVELAZIONI ESCLUSIVE DALLA BIOGRAFIA “FINDING FREEDOM”

DAGONEWS

omid scobie e carlyn durand finding freedom

HARRY E MEGHAN SI SONO FIDANZATI IN SEGRETO TRE MESI PRIMA DI ANNUNCIARLO PUBBLICAMENTE

Secondo quanto rivelato su "Finding Freedom”, il Duca e la Duchessa di Sussex "si sono fidanzati segretamente nell'agosto 2017". Nello stesso mese, la coppia ha fatto un viaggio in Botswana dove si dice abbiano celebrato sia il 36 ° compleanno di Meghan sia il loro primo anno insieme.

Nella biografia, una fonte dice che il principe William ha cercato di "assicurarsi che Harry non fosse accecato dalla lussuria" nella sua relazione con Meghan poco prima che si fidanzassero quell'agosto. Harry si offese quando William gli disse: "Prenditi tutto il tempo necessario per conoscere questa ragazza." Si dice che Harry abbia considerato la scelta delle parole "questa ragazza" come condiscendente.

HARRY HA ROTTO I RAPPORTI CON UN VECCHIO AMICO CHE AVEVA CRITICATO MEGHAN

harry e meghan in botswana

Gli autori del libro, Carolyn Durrand e Omid Scobie, scrivono: ""Harry, sensibile anche al minimo accenno di pregiudizio, ha lasciato che il rapporto con Meghan avesse conseguenze anche all’interno della sua cerchia di amici." Le domande sulla nuova relazione lo portavano a chiedersi: "Lo fanno per la razza? È snobismo? "I nodi sono venuti al pettine con un vecchio amico maschio del principe che" ha trascorso un pomeriggio a spettegolare su Meghan ".

carlo, william, kate meghan e harry

"le voci sono arrivate a Harry e il principe ha immediatamente troncato ogni rapporto." Il libro non offre alcun indizio sull'identità dell'amico. È stato precedentemente riferito che l'amicizia del duca con diversi membri della sua ex cerchia interna si sia raffreddata o è terminata del tutto dopo aver incontrato Meghan.

SI SONO INNAMORATI QUASI SUBITO

meme su harry e meghan 12

Harry e Meghan hanno provato una "palpabile attrazione" già dopo il loro primo appuntamento al Dean Street Townhouse a Soho, Londra. Secondo quanto riferito, Harry andò in "trance" e Meghan disse agli amici "questa relazione può stare sulle sue gambe". Harry bevve una birra, Meghan sorseggiava un martini mentre discutevano del loro lavoro, così assorbiti l'uno dall'altro che trascurarono i loro stuzzichini.

Quel primo appuntamento è durato tre ore e si incontrarono di nuovo la sera successiva, nella stessa sede, afferma il libro. Harry disse "Ti amo" a Meghan a soli tre mesi dal loro corteggiamento, e Meghan rispose rapidamente con "Ti amo anch'io"

il principe william con carlo

HARRY E MEGHAN SI SONO SENTITI SNOBBATI DALLA REGINA

La coppia rimase molto turbata quando la Regina Elisabetta “dimenticò” di mettere la loro foto sulla scrivania durante un discorso alla nazione. Si sentivano già allora “messi da parte dall'istituzione e non percepivano di essere una parte fondamentale del suo futuro".

Quell'episodio è stato "un altro segno che avevano bisogno di considerare il proprio percorso", secondo gli autori del libro. Le fotografie del duca e della duchessa erano apparse nel discorso della regina nel 2018, ma l'anno scorso “Lilybet” ha mostrato solo le immagini di suo padre, re Giorgio VI, del principe Carlo e Camilla, e una foto di famiglia di Cambridges. Fonti di palazzo dicono che voleva semplicemente illustrare la linea di successione.

harry e meghan

LE FRUSTRAZIONI DI HARRY PER IL SUO RUOLO NELLA FAMIGLIA REALE

Il principe Harry sentì che il principe Carlo valutava la propria immagine pubblica al di sopra della loro relazione padre-figlio. La biografia rivela anche che Harry era "frustrato" che lui e Meghan "spesso si sedessero dietro ad altri membri della famiglia", inclusi suo padre e suo fratello.

'Mentre entrambi rispettavano la gerarchia dell'istituzione, era difficile quando volevano concentrarsi su di essa, e gli veniva detto che un membro della famiglia di livello più alto, che fosse il Principe William o il Principe Carlo, aveva annunciato un'iniziativa o un tour al allo stesso tempo - quindi avrebbero solo dovuto aspettare il loro turno ", afferma il libro.

KATE HA INVIATO FIORI A MEGHAN COME '"OFFERTA DI PACE"

niente foto di harry e meghan sulla scrivania della regina

Gli autori di “Finding Freedom” sostengono che la Duchessa di Cambridge e la Duchessa del Sussex, entrambe 38enni, non siano mai diventate amiche - con Meghan "delusa" che Kate non l'abbia mai raggiunta o visitata. Secondo il libro, le due "hanno lottato per superare la cortesia a distanza" e non avevano "nulla in comune oltre al fatto che vivevano a Kensington Palace". Katie Nicholl di Vanity Fair ha rivelato come Kate ha inviato fiori "a un certo punto" per "migliorare la situazione", ma la duchessa del Sussex ha detto a Kate in termini incerti che i fiori non erano sufficienti .

HARRY E MEGAN SI SEGUIVANO SU INSTAGRAM

kate middleton e meghan markle

Harry e Meghan si sono “followati” su Instagram dopo il loro primo appuntamento segreto, con il principe che utilizzava il nickname SpikeyMau5, ispirato al canadese DJ Deadmau5, prima di congelare l'account dopo che la sua relazione con l'ex star di Suits è emersa nell'ottobre 2016. 'Sebbene lei [Meghan] abbia condiviso gran parte della sua visita a Londra sui social media, Meghan sapeva che doveva mantenere segrete le sue date. Ma gli indizi c'erano. Intorno al loro primo incontro, ha iniziato a seguire un account Instagram dall'aspetto misterioso chiamato @ SpikeyMau5 '.

MEGHAN HA CREATO A TAVOLINO PHOTO-OPPORTUNITY CON I PAPARAZZI?

Prima che Harry e Meghan diventassero Harry e MEghan, la star di Suits avrebbe detto ai fotografi dove sarebbe stata in modo che potessero ottenere immagini e "lasciare uscire informazioni alla stampa", afferma la biografia. Non c’è alcun suggerimento che Meghan fosse coinvolta nel fatto che la loro relazione diventasse pubblica. Il libro afferma: "Il giorno seguente [dopo la loro dichiarazione pubblica] Meghan aveva sentimenti dolceamari.

harry e meghan

Da un lato, era delusa dal fatto che il loro segreto fosse stato svelato. Non erano più solo loro due. Mentre Meghan, prima di incontrare Harry, ogni tanto aveva allestito una foto di paparazzi qua e là o lasciava che le informazioni sfuggissero alla stampa, ha fatto tutto il possibile per proteggere la privacy della sua relazione con il principe. Sapeva che mantenere le cose in silenzio significava che potevano conoscersi senza pressioni o ulteriori preoccupazioni che venivano dai giornalisti che coprivano la loro storia d'amore. "

2 – "RICORRERANNO ALLA FECONDAZIONE ASSISTITA", L'INDISCREZIONE SU HARRY E MEGHAN, DOPO LA VISITA PRIVATA ALLA CLINICA DELL'INFERTILITÀ

Novella Toloni per www.ilgiornale.it

meme su harry e meghan 16

Oltreoceano il gossip impazza: Harry e Meghan vogliono il secondo figlio a tutti i costi, anche a costo di ricorrere alla fecondazione assistita. A svelarlo è stata la rivista New Idea, che ha sorpreso i Sussex fuori da una clinica di Beverly Hills, dove lavora anche una famosa dottoressa specializzata nell'infertilità di coppia.

Mentre l'astrologa personale della principessa Diana, Debbie Frank, ha predetto l'annuncio della seconda gravidanza dei Sussex entro la fine del 2020, le voci sul ricorso alla procreazione assistita si rincorrono. Il principe Harry e sua moglie Meghan sono stati pizzicati all'uscita da una clinica privata a Beverly Hills dove si trovano diversi studi medici, tra i quali anche quello della dottoressa Sharon Winer, specializzata nell'infertilità di coppia.

harry meghan e archie nel 2019

Del resto l'anagrafe non mente. Meghan Markle, alla soglia dei 39 anni (il compleanno è in programma per il 4 agosto con una festa esclusiva), aveva già avuto qualche difficoltà a rimanere incinta del primogenito, il piccolo Archie, e molti avevano scommesso sulle difficoltà della coppia di bissare l'esperienza della maternità. Ad aiutare Harry e Meghan, oggi, potrebbe essere la scienza. Secondo fonti vicine a New Idea, Meghan si sarebbe sottoposta a un ciclo di iniezioni ormonali per aumentare la fertilità e avere così maggiori possibilità di rimanere incinta. Una pratica, molto utilizzata negli Stati Uniti, che però porta con sé anche numerosi imprevisti.

i meme su meghan e harry 4

I Sussex rischiano infatti una gravidanza gemellare. A sottolinearlo è stata Suzanne Beth Gilberg-Lenz, ostetrica di Beverly Hills, che a New Idea si è detta "incuriosita dal motivo per cui Meghan avrebbe scelto di sottoporsi a una stimolazione ormonale ad alto tasso di gravidanze multiple". Questa pratica, infatti, ha il più alto tasso di gestazioni plurime tra i trattamenti per la fertilità, con il 30% di parti gemellari post cura. Anche se Harry e Meghan non hanno mai fatto mistero di voler dare un fratellino (o una sorellina) ad Archie, l'arrivo di gemelli potrebbe cogliere di sorpresa anche loro.

harry e meghan sbevazzano

Se da una parte molti sono pronti a scommettere sull'arrivo di una coppia di gemelli (come già era successo nel 2018 - quando i bookmakers lo davano quasi per certo), dall'altra sarebbe un fatto del tutto eccezionale per la casata dei Windsor. Harry e Meghan sarebbero i primi membri della famiglia reale a dare il benvenuto a una coppia di gemelli dopo oltre mezzo secolo dai gemelli nati dalla regina consorte di Scozia Joan di Beaufort nel 1430.

