“DOBBIAMO FERMARE PUTIN O AVREMO UNA CRISI PEGGIORE" - IL PRESIDENTE USA BIDEN DIFENDE SANZIONI E INVIO DI ARMI: "L'ECONOMIA RUSSA CROLLERÀ DEL 15 PER CENTO – GIÀ ABBIAMO VISTO COSA STANNO FACENDO I RUSSI IN BIELORUSSIA, E COSA POTREBBE ACCADERE AI PAESI VICINI, ALLA POLONIA O ALLA REPUBBLICA CECA. SE NON AVESSIMO FERMATO PUTIN, AVREMMO VISTO IL CAOS IN EUROPA" – INTANTO L’UCRAINA ANNUNCIA LA RIPRESA DEI NEGOZIATI CON LA RUSSIA A FINE AGOSTO “DOPO LA NOSTRA CONTROFFENSIVA”