I VELENI DI FERRONI - INDOVINA INDOVINELLO: CHI È IL GRANDE ARTISTA CHE ENTRA AGLI EVENTI ROMANI SENZA GREEN PASS? SI TRATTA DI UN PERSONAGGIO DI FAMA INTERNAZIONALE, CONTESO DALLE “SIGNORE BENE” DI MEZZO MONDO: ARRIVATO DALL’ESTERO, ANCHE NELLA CAPITALE RISCUOTE GRANDI SUCCESSI. PARTECIPA A CENE, ENTRA NEI LUOGHI PUBBLICI E IN PRESTIGIOSE ISTITUZIONI CULTURALI. COME FA? CHI SARÀ MAI PER CALPESTARE LE REGOLE CHE VALGONO INVECE PER TUTTI GLI ALTRI?

Gianfranco Ferroni per “Il Tempo”

IL SOGNO DEI SALOTTI, UNA VILLETTA ACCANTO A DRAGHI

Questo mese le case romane dei vip sembrano tutte uguali: in uno dei saloni campeggia sempre, su un tavolo, la copia di marzo di “Ville & Casali”. Il motivo della scelta è presto detto: la copertina del mensile annuncia un reportage dedicato a Città della Pieve, evidenziando la possibilità di “comprare casa vicino a Draghi”.

Un richiamo davvero irresistibile. Numerose le pagine dedicate alla località umbra, all’interno della rivista, con titoli paradisiaci, come “petali di zafferano nel buen retiro del premier”, e approfondimenti su “come Città della Pieve si prepara al cinquecentenario del Perugino”, oltre all'indispensabile informazione su “quanto costa il mattone” nella zona.

La frase ricorrente di chi ha (finalmente) comprato per la prima volta lo storico mensile? “Ma sì, se devo prendere un immobile o un terreno in campagna lo prendo accanto a Draghi”. Evviva.

DOPO CROZZA, ZAIA COPIA JOVANOTTI: “VENETO, OMBELICO DEL MONDO”

In altri tempi qualcuno avrebbe parlato di plagio: fatto sta che al governatore della regione Veneto Luca Zaia piace “appropriarsi” delle invenzioni degli altri, siano comici o cantanti.

Dopo aver utilizzato quel “ragioniamoci sopra” ideato da Maurizio Crozza come titolo di un libro, ecco la nuova “citazione colta” di Zaia, pronunciata per salutare i lavori di Logistics Eco Transport, la fiera dedicata al trasporto e alla logistica sostenibili, promossa da Alis in collaborazione con Veronafiere: come regione “siamo l’ombelico del mondo, lo siamo anche dal punto di vista trasportistico: 3 corridoi su 4 passano dal Veneto, abbiamo 10mila km di strade, scali aeroportuali con quasi 18 milioni di passeggeri, l’interporto di Verona che pesa per 16mila treni/anno e 7mila mezzi pesanti al giorno”.

Sì, Zaia ha detto proprio “l’ombelico del mondo”: chissà quando lo saprà Jovanotti…

