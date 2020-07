I VELENI DI FERRONI PER “IL TEMPO” – LE SPOSE CONTRO CONTE! IL SETTORE DEL WEDDING MANIFESTA CONTRO I RITARDI DEL GOVERNO: GLI AIUTI ECONOMICI PROMESSI NON SONO MAI ARRIVATI (SAI CHE NOVITÀ) - EMILIANO RIAPRE GLI STADI – TAPPATEVI LE ORECCHIE: MASSIMO RANIERI È PRONTO PER UN NUOVO TOUR DOPO LA PAUSA FORZATA, E FA UN APPELLO A USCIRE DI CASA

Gianfranco Ferroni per “il Tempo”

Michele Emiliano scende in campo: la proposta dei club calcistici di Bari e Lecce presentata alla Regione Puglia per riaprire in sicurezza gli stadi "verrà esaminata, rielaborata e portata in Conferenza Stato-Regioni", ha annunciato il governatore pugliese.

Emiliano ha preso l'impegno a discutere "con il governo nazionale" e proporre delle linee guida che potrebbero "valere per tutte le regioni. La Puglia ha già riaperto diversi settori, come feste patronali e sagre, e gli stadi potrebbero essere gestiti alla stessa maniera.

E' preferibile un'attività controllata piuttosto che lasciare languire interi settori in grandissima difficoltà, senza, tra l'altro, che nessuno intervenga per remunerare i danni. I dati della Puglia sui contagi sono bassissimi e idonei a prendere in considerazione questa proposta di Bari e Lecce".

Il settore dei matrimoni contro Conte

Ci saranno anche le spose, costrette a rinviare i loro matrimoni, martedì prossimo, davanti alla sede della Camera dei deputati. L’Airb, associazione italiana bomboniera, regalo, confetti e wedding, ha chiamato a raccolta gli operatori dell’intero settore per manifestare contro i ritardi del governo guidato da Giuseppe Conte negli aiuti economici promessi, e mai concessi, della manovra “rilancio Italia”.

Saranno “solo” cento le persone nella piazza, in rappresentanza dei quasi 500mila lavoratori nel settore, per evidenziare l’impossibilità di andare avanti senza gli aiuti programmati e soprattutto il fondo perduto di sostentamento per le aziende, negozi e lavoratori autonomi costretti a non lavorare per il lockdown.

L’esigua presenza del picchetto di manifestanti, imposta dal regolamento e dalle autorizzazioni delle forze dell’ordine, non impedirà però agli operatori del settore wedding, che fattura circa 36 miliardi di euro annui, di rappresentare le loro istanze.

Saranno presenti anche dieci giovani spose, in abito bianco, che chiederanno di poter effettuare matrimoni tradizionali e non secondo le inflessibili regole delle singole Curie territoriali che hanno interpretato, nella maniera più rigida possibile, il protocollo anti Covid 19 definito tra Cei e governo.

Le difficili applicazioni del rito religioso del matrimonio hanno così prodotto lo slittamento al 2021 degli oltre 220mila matrimoni annui, comportando disagi e soprattutto perdita di fatturato per il comparto.

Elena, alfiere nominata da Mattarella

L’alfiere della Repubblica, Elena Salvatore, sarà la protagonista della nuova puntata di #Explorers, il magazine di Rai Gulp. Appuntamento oggi alle 18, e in replica sabato alle sul canale 42 del digitale terrestre e su RaiPlay, per una puntata girata a Nola, in provincia di Napoli.

Elena ha dieci anni ed è un alfiere della Repubblica, premio che gli è stato conferito quest’anno dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per il suo impegno contro le barriere architettoniche.

Costretta a vivere su una sedia a rotelle, Elena ha girato dalla sua casa di Nola un video in cui denuncia le continue difficoltà per i disabili e rivendica i diritti delle persone diversamente abili. Oltre a raccontare i suoi sogni e le sue ambizioni, Elena farà conoscere al pubblico luoghi, curiosità e attività di Nola adatte a ragazzi della sua età e lo farà anche attraverso l’uso dei social.

In particolare il parco comunale di Nola dove tanti giovani si radunano per intrattenersi e giocare, e la Festa dei Gigli, patrimonio Unesco, che quest’anno si terrà nella formula di un contest. Spazio all’antica arte della cartapesta nolana e ad alcune attività legate al Museo Storico Archeologico della città.

Massimo Ranieri invita ad uscire da casa

"Dobbiamo uscire da casa. E' l'unico modo per vincere la paura": Massimo Ranieri è pronto per un nuovo tour dopo la pausa forzata. Ranieri sarà di nuovo per la prima volta in scena il 25 luglio a Montalto di Castro nell'Arena Teatro Lea Padovani. Rivedrà la sua orchestra formata da Flavio Mazzocchi al pianoforte, Andrea Pistilli alla chitarra, Pierpaolo Ranieri al basso, Marco Rovinelli alla batteria e Donato Sensini ai fiati, tre ore prima del concerto per fare insieme il sound check sul suo repertorio di successi.