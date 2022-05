I VELENI DI FERRONI - ODORI FUORTES PER STOMACI FUORTES: DOPO IL CASO DEL GIORNALISTA SCOREGGIONE, LA PUZZA HA FATTO IL SUO EFFETTO ALLA RAI, VISTO CHE L'AMMINISTRATORE DELEGATO HA VOLUTO “AVVIARE UN’INDAGINE DI MERCATO PER INDIVIDUARE OPERATORI INTERESSATI A PRESENTARE UN’OFFERTA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI IGIENIZZANTI”...

Gianfranco Ferroni per "Il Tempo"

RENZO PIANO E IL PIOMBO DELL’AUDITORIUM

Va bene, non è più un semplice architetto, ora ricopre pure il prestigioso incarico di senatore a vita: però a Renzo Piano qualcuno vorrebbe chiedere di cambiare leggermente il suo progetto romano più famoso, l’Auditorium Parco della Musica, permettendo la sostituzione delle sottili lastre di piombo che coprono la struttura con dei bei pannelli solari, nel nome dell’ambientalismo e del risparmio energetico.

renzo piano 5

Ma nessuno ha il coraggio di dirlo, a Piano: chi si prende questa responsabilità? Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri? Il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti? E soprattutto, un dettaglio da non trascurare: Piano sarà poi d’accordo a rendere ecocompatibile e meno energivora la struttura che ospita l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia?

renzo piano 4

O si arrabbierà per il tentativo di voler modificare la sua opera d’arte romana, dicendo che la proposta non è fattibile? Per ora, tutti rimangono muti. Ma se ne è parlato, in stanze riservate. Anche perché in termini di immagine l’Auditorium avrebbe solo da guadagnarci, grazie a qualche pannello solare.

LA RAI DI FUORTES COMPRA IGIENIZZANTI

carlo fuortes foto di bacco

Gli odori nauseabondi hanno fatto il loro effetto, alla Rai, e così il servizio pubblico radiotelevisivo guidato da Carlo Fuortes nella giornata di mercoledì ha voluto “avviare un’indagine di mercato al fine di individuare operatori potenzialmente interessati a presentare un’offerta per la fornitura di prodotti igienizzanti per le sedi regionali”.

Con data 18 maggio l’azienda fa sapere di voler acquisire quantità industriali di “igienizzante ambientale contro virus e batteri”, anche “in formato tanica da 5 litri”, oltre a “sapone/gel lavamani certificato pmc (presidio medico chirurgico)”, e molto altro ancora. E c’è grande fretta, visto che la scadenza dell’indagine è fissata per il prossimo 2 giugno.

ETRUSCHI, QUANDO IL RESTAURO E’ LEGALE

Chi c’è dietro al restauro della statua della Latona di Veio, opera identitaria del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma? Lo studio di Fabrizio e Francesco Carbonetti, punto di riferimento storico nel diritto bancario e societario.

statua della Latona di Veio

La scultura in terracotta policroma risale al 510-500 a.C. e appartiene al gruppo del santuario di Portonaccio, dov’era collocata sul colmo del tetto del tempio assieme alla statua dell’Apollo, a quella di Eracle e di Hermes.

Adesso vedrà una nuova luce. Pare che tra le ragioni dell’iniziativa mecenatesca vi sia la volontà culturale di ribadire l’esperienza classica e cristiana come fondamenta della cultura occidentale.

PD CONTRO DE LUCA, ALISCAFI PIU’ CARI PER CAPRI

Dalle parti di Enrico Letta ieri si sbuffava: tutta colpa del governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca, che ha dato il via libera ai rincari degli aliscafi per Capri, con un decreto pubblicato nel bollettino ufficiale regionale che ha autorizzato tutte le compagnie di navigazione ad adeguare del 5% le tariffe per i passeggeri applicate sia alle corse delle unità veloci che a quelle operate dalle navi.

VINCENZO DE LUCA

Una lotta intestina al Pd, animata da coloro che non rinunciano, ora che c’è la bella stagione, a passare il week-end a Marina Piccola: da Napoli a Capri si spenderanno adesso 20 euro anziché 19 scegliendo i mezzi veloci e 12,90 euro i traghetti, da 12,30. In fondo, nel Pd romano basta poco per prendersela con De Luca.