Fabrizio Barca, già ministro per la coesione territoriale nel governo di Mario Monti, pensa sempre in grande, e intervistato dal Giornale dell’Architettura pronostica una misura governativa che “si farà comunque: l’assunzione di 500mila giovani nella pubblica amministrazione che sostituiranno chi è entrato negli anni settanta, ovvero il 15% della forza lavoro. Se verrà fatta male sarà un disastro per il Paese, perché senza una pubblica amministrazione funzionante siamo fermi. Già ora stanno avvenendo assunzioni alla chetichella o con bandi che richiedono competenze vecchie. Serve invece che i giovani siano selezionati bene”.

Poi, a sorpresa, Barca vaticina che “l’Italia ha la chance di costruire una piattaforma pubblica, poiché basterebbe integrare le piattaforme delle sue imprese pubbliche come Poste Italiane, Ferrovie dello Stato e Pago Pa. Una piattaforma digitale pubblica ci serve sia perché non è ammissibile che l’energia elettrica sia erogata sulla base di dati e algoritmi che viaggiano sulla piattaforma Amazon”.

CONTE GIÀ SOGNA UNA SFILATA A CERNOBBIO

Giuseppe Conte già sogna una sfilata a Cernobbio, grazie ad Ambrosetti. L’appuntamento numero 46 con The European House Forum Ambrosetti si svolgerà, come da tradizione, a Cernobbio, dal 4 al 6 settembre. Valerio De Molli, managing partner e amministratore delegato The European House – Ambrosetti, lavora “pancia a terra” per organizzare gli eventi: le tre giornate dovranno essere ricche di protagonisti, come sempre.

La prima, dedicata ai grandi temi globali con un taglio soprattutto economico, geopolitico e scientifico/tecnologico. La seconda incentrata sull’Europa e arricchita da autorità e rappresentanti di tutte le principali istituzioni continentali, con cui vengono affrontati i temi più attuali legati all’Unione Europea.

La terza giornata, infine, dedicata all’Italia con rappresentanti del governo, autorità e figure di rilievo del mondo imprenditoriale e finanziario. Il presidente del consiglio Conte non potrà mancare, così come altri componenti grillini dell’esecutivo. E non finisce qui: il workshop “Lo scenario dell'economia e della finanza” si terrà venerdì 20 novembre presso Villa d’Este

UN NUOVO FILM SU ALDO MORO

Si intitola “Com’è nato un golpe – Il caso Moro”, il nuovo film dedicato al rapimento e all’uccisione dello statista democristiano: la pellicola verrà presentata domani, domenica, nell’Horcynus Festival di Messina.

Al centro del documentario, firmato da Tommaso Cavallini, una nuova analisi balistica per fare luce sulla dinamica dell'agguato, un filmato inedito che svela la targa di un'automobile presente in via Fani la mattina del 16 marzo 1978 e di cui le indagini non hanno mai tenuto conto, e la fonte "Beirut2", intervistata da Carlo Palermo, che riferisce di una foto scattata a Moro in un cortile durante la lunga prigionia. Oltre a collocare sulla scena della strage personaggi come il 24enne David, statunitense di origini italiane addestrato in Vietnam. Novantanove minuti tutti da vedere.

I CINESI DI ALIBABA PUNTANO A RIETI

La Cina punta su Rieti. E i manager di Alibaba Group incontreranno le imprese reatine online in occasione del webinar “Go export”, organizzato in collaborazione con la Camera di Commercio di Rieti, il 30 luglio. L’obiettivo sarà di far emergere come l’e-commerce abbia assunto un ruolo chiave per favorire l’export ed avere successo con la propria impresa. Oltre al commissario straordinario della Camera di Commercio di Rieti Giorgio Cavalli, parleranno tre referenti di Alibaba Group: Manfredi Minutelli responsabile Contry Key Account Sud Europa, Luca Curtarelli responsabile Business Development Italia e Alessandro Marcello, Sd Manager, che spiegherà “come avere successo su Alibaba.com”. Per Curtarelli, “sono già centinaia le pmi italiane che negli ultimi mesi si sono affidate alla nostra piattaforma per digitalizzare e ampliare il proprio business all’estero.

VALENTINA, LA FOOD BLOGGER DI CASA GRILLO

Dici Scarnecchia, e tutti pensano al calciatore, e ora chef, Roberto. La figlia, Valentina, ha appena presentato a Roma (e il padre c’era) il suo libro “Io e te a un metro di distanza”, raccontando un mondo dove ci sono gli amici di una vita, i sogni adolescenziali di una ragazzina che ha vissuto sempre con la valigia in corridoio e ora si ritrova sola davanti alla sua scrivania.

All’incontro romano che si è tenuto presso l'Osteria Poldo e Gianna erano presenti, oltre a papà Roberto, il cantante dei Velvet Pierluigi Ferrantini e l’attore Michele La Ginestra. Valentina, giovane cuoca e food blogger, volto di Alice Tv con il programma “Il piatto forte", ora è diventata anche una scrittrice.

Per la cronaca, come ricordava due anni fa un articolo di Vanity Fair, Beppe Grillo è il “secondo marito della mamma Parvin Tadjk e facente funzione di papà da quando, nell’estate della quinta elementare, Valentina si trasferisce con la madre e il fratello Matteo da Milano a Genova”. Vive “a un metro da casa Grillo, dove per anni è stata la sorella grande, oltre che di Matteo, anche di Rocco e Ciro, figli di Beppe e Parvin. E dove la domenica preparava pranzi persiani”. Il libro è nato durante il lockdown, racconta Valentina: “Non volevo sprecare del tempo e volevo sfruttarlo, visto che non ne avevo mai avuto prima per poter scrivere questa storia. Era già nella mia testa, in un'altra veste Renzo e Lucia erano collocati in un contesto diverso. Ero sola ma accompagnata dai miei personaggi”.

