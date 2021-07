I VELENI DI FERRONI - SPY STORY NEI DINTORINI DI PIAZZA BARBERINI: AVVISTATI GRANDI SACCHI DELL’IMMONDIZIA TRASPARENTI CHE CONTENEVANO STRISCE FINISSIME DI CARTA, COME QUELLE DEI TRITADOCUMENTI IN USO ALLE AMBASCIATE: TESTIMONI AFFERMANO CHE I SACCHI NON SONO STATI PRELEVATI DA MEZZI DELL’AMA MA DA AUTO NORMALISSIME. POTREBBE ESSERE UNA… - COME DAGO-RIVELATO JOHN ELKANN ATTOVAGLIATO AL MORO: AVEVA A CUORE ANCHE LA CONSEGNA DELLE NUOVE PEUGEOT ALLA GUARDIA DI FINANZA...

Gianfranco Ferroni per Il Tempo

sacchi immondizia

Accadono fatti singolari, nel centro di Roma. Roba da evocare le guerre di spie che una volta caratterizzavano via Veneto, la strada della dolce vita. Chi lavora nei dintorni di piazza Barberini ha notato per alcuni giorni uno strano giro serale di grandi sacchi dell’immondizia: sempre appoggiati agli ingressi (ma quelli chiusi) della metropolitana, pieni, trasparenti.

Grazie a questa insolita visibilità mostravano all’interno strisce finissime di carta, come quelle dei tritadocumenti in uso alle ambasciate ed agli uffici riservati del mondo della politica e dell’economia. Comunque, erano situati lontano dai cassonetti. Testimoni affermano che i sacchi sono stati poi prelevati da qualcuno, ma non con mezzi dell’Ama: si trattava di auto normalissime. Potrebbe essere una strana spy story: magari ora qualcuno passerà settimane a ricostruire quei documenti ridotti a fettuccine...

MATTARELLA HA A CUORE LE DIMORE STORICHE

Prima di sbarcare nel sacro tempio calcistico di Wembley, per assistere alla finale degli europei di calcio, ecco un incontro con le nostrane dimore storiche. Nella casa degli italiani per eccellenza, il Quirinale, Mattarella ha incontrato il presidente di Adsi Giacomo di Thiene.

piazza barberini

Dopo convenevoli vari da terzo tempo di una partita, con foto di rito e scambi di cadeau, il match si è concentrato sul futuro dei beni culturali privati. Con di Thiene che, in pressing, ha ricordato gli sforzi economici che i proprietari di questi beni compiono quotidianamente per restaurare e valorizzare un patrimonio immobiliare che fuori dall’Italia si sognano di avere. Un serrato uno-due quello dei presidenti: chissà se rimarrà un episodio singolo, con tanto di saluti e care cose finali, oppure se smuoverà un mondo della cultura di cui a parole tutti si occupano, ma che poi spesso rimane fermo al palo.

ELKANN SEDUTO AL MORO PENSA ANCHE A PEUGEOT

John Elkann quando è a Roma ama la buona cucina, come ha dimostrato l’altro giorno Dagospia che ha pubblicato un’immagine dell’erede di casa Agnelli seduto a tavola (era una di quelle all’aperto del ristorante Al Moro, guidato da Andrea Romagnoli). Oltre al business delle batterie, Elkann aveva a cuore anche la consegna delle nuove Peugeot alla Guardia di Finanza. Dopo la fusione, bisogna seguire tutti i marchi automobilistici...

FOA ELOGIA RADIO RAI

sacchi immondizia

“Gli ottimi risultati di Rai Radio sono un grande successo per l’azienda, ancor più significativi considerando che sono in controtendenza rispetto al mercato. Questi dati, davvero straordinari, coronano un percorso di rinnovamento sia editoriale, che ha permesso di rafforzare felicemente l’identità delle reti sia di investimento strutturale e multimediale, che promette grandi soddisfazioni nel prossimo futuro”: parole del presidente della Rai, Marcello Foa.

In particolare, “Rai Radio2 è la radio che sempre di più si ascolta, si guarda e si condivide: con una strategia nativamente crossmediale che integra in un unico flusso produttivo la Radio, la Visual Radio su Rai Play, la Televisione, i Social, le piattaforme di streaming e gli eventi sul territorio”, ha sottolineato il direttore Paola Marchesini. Qualche dato? Nei primi sei mesi del 2021 Rai Radio2 è cresciuta del +22% in share, del +12% nel giorno medio rispetto al primo semestre del 2019 e del +14% sul secondo 2020, superando i 2.8 milioni di ascoltatori nel giorno medio. Lo dicono le rilevazioni Ter.

BASTA CON I ‘CASI TORTORA’, ARRIVA LO SCUDO

Uno scudo contro la gogna mediatica. Basta con i ‘casi Tortora’, che umiliano e danneggiano persone che hanno costruito la loro vita sulla reputazione professionale: ora Das, prima compagnia di assicurazioni di tutela legale in Italia appartenente al gruppo Generali, aggiunge alla classica polizza di tutela per i professionisti uno scudo nei processi mediatico-giudiziari, scegliendo come partner lo studio di comunicazione The Skill, guidato da Andrea Camaiora, specializzato in litigation pr e crisis communication.

ROMA - JOHN ELKANN AL RISTORANTE

Una vera svolta per il settore assicurativo, perché consentirà ai sottoscrittori di beneficiare di una difesa prima del dibattimento, quando si finisce ‘processati’ sulle pagine dei giornali.

QUANDO MITTERRAND ANDAVA DALLA SUA NIKI

François Mitterrand, da presidente della repubblica francese, veniva a Capalbio a trovare Niki de Saint Phalle di nascosto, anche se solo per qualche ora. Il terreno sul quale Niki ha realizzato il suo sogno d’artista è stato un regalo della famiglia Caracciolo, grazie all’amicizia coltivata con Marella, poi diventata moglie di Gianni Agnelli.

marcello foa foto di bacco

Ecco due buoni motivi per ammirare piu di cento opere, tra sculture, disegni, video e fotografie comprese tra gli anni Sessanta e gli anni Novanta, alcune delle quali inedite, nella mostra “Il luogo dei sogni: il Giardino dei Tarocchi di Niki de Saint Phalle”, da oggi al 3 novembre a Capalbio.

Con l'esposizione il comune maremmano rende omaggio all'opera e al rapporto con l'Italia di Niki, pittrice, scultrice e regista francese. La rassegna, con l'allestimento a cura di Viviana Panaccia, è una mostra diffusa sul territorio di Capalbio: muovendosi da due luoghi nel borgo antico, Palazzo Collacchioni e la galleria Il Frantoio, si giunge al Giardino dei Tarocchi, la sua opera più significativa. Il parco, situato in località Garavicchio, nel territorio del celebre paese maremmano, è il risultato di una vita intera dedicata all'arte.

FRANCOIS MITTERRAND 2

La generosità dei collezionisti, con la collaborazione della Fondazione il Giardino dei Tarocchi, The Niki Charitable art foundation e Fondazione Capalbio hanno reso possibile questo progetto che si svolgerà in contemporanea alla retrospettiva dedicata a Niki de Saint Phalle organizzata a New York al MoMa PS1.