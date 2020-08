MASSIMO FINI

Dal “Fatto Quotidiano” - estratto

Un lettore del “Fatto” chiede a Massimo Fini cosa ne pensa dell’ex presidente Sandro Pertini e si apre subito il vaso dei veleni: “Nel giugno del 1985 quando Sandro Pertini, quasi novantenne, voleva ricandidarsi per la Presidenza della Repubblica, scrissi per la "Domenica del Corriere" un articolo intitolato "Il presidente ch' io vorrei" che era un identikit in controluce di un presidente totalmente all'opposto di Pertini. Pertini, infuriato, telefonò al direttore della "Domenica del Corriere" Pierluigi Magnaschi.

‘’Pierluigi, come si fa in questi frangenti, cercò di traccheggiare dicendo che quella era solo la mia opinione personale, ma che il giornale gli rinnovava tutta la sua stima. "Non faccia il furbo con me - disse Pertini - perché io sono amico del suo padrone" intendendo Gianni Agnelli’’.

‘’Il giorno dopo si presentò da Magnaschi –prosegue Fini - un funzionario della casa editrice nella persona di Lamberto Sechi, il mitico direttore di "Panorama", che gli disse che se non ci occupavamo più di Pertini era meglio. Un mese dopo Magnaschi, che durante la sua direzione aveva salvato l'agonizzante "Domenica del Corriere", fu licenziato e, naturalmente, io persi quella collaborazione. Questo era "il Presidente democratico".

Gran finale: “C'è un'aggiunta quasi altrettanto divertente. Invitato al "Costanzo Show" stavo per raccontare quell'aneddoto ma dopo poche parole Maurizio, che non è cattivo ma è certamente l'uomo più vile d'Italia, mi tappò la bocca. Così van le cose nel Granducato di Curlandia”

