DAGONOTA – PUÒ IL FILOSOFO AGAMBEN AFFERMARE CHE UN CITTADINO ITALIANO DEL 2021, A CUI SI VIETA DI NON ENTRARE IN UN MUSEO PERCHÉ NON VACCINATO, SIA PRIVATO DI UN DIRITTO ALLO STESSO MODO DI UN CITTADINO ITALIANO EBREO DEL 1938 CHE VENIVA ESCLUSO DALLE SCUOLE DI “OGNI ORDINE E GRADO’’, PER NON PARLARE DI LAGER E RAZZIE VARIE? COME MAI AGAMBEN CONSIDERA IL DECRETO SUL GREEN PASS EMANATO DEL GOVERNO DRAGHI SIMILE ALLE LEGGI DELLA DITTATURA FASCISTA?