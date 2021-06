VELOCI COME UNO SQUALO - SPEEDO HA PRESENTATO IL SUO NUOVO COSTUME DA BAGNO, "IL PIU' INTELLIGENTE DI TUTTI I TEMPI" - LA TUTA E' REALIZZATA CON UN TESSUTO CHE ASSORBE ENERGIA E GLI CONSENTE DI AUTOALIMENTARSI ED E' BIO-INGEGNERIZZATA PER REPLICARE LA PELLE DELLO SQUALO - LA MUTA POTREBBE PERMETTERE DI ABBATTERE IL MURO DEI 20 SECONDO NEI 50 METRI MASCHILI E QUELLO DEI...

L’azienda Speedo ha presentato Fastskin 4.0, «il costume da bagno più intelligente di tutti i tempi».

Il costume presenta una serie di innovazioni futuristiche. La tuta è realizzata con batteri genericamente modificati e bioingegnerizzati con un tessuto che assorbe energia e che gli consenti di autoalimentarsi. La tuta è dotata di un esoscheletro integrato che si flette per una potenza ottimale, mentre la superficie della tuta è bio-ingegnerizzata per replicare la pelle di squalo, per un flusso eccellente nell’acqua. Un reattore centrale equalizza la posizione del corpo nell’acqua per una maggiore razionalizzazione.

La muta è biodegradabile all’80% e ha anche un AI Live Coach, microsensori stampati nella struttura della tuta che monitorano i parametri vitali dell’atleta prima, durante e dopo le gare. «Prima della gara, vengono valutati la saturazione di ossigeno e i livelli di idratazione per garantire che i nuotatori arrivino ai blocchi in condizioni ottimali».

«I sensori forniranno quindi un coaching dal vivo su tecnica, ritmo, posizione e condizione a un atleta a metà gara. Una volta terminata la competizione, i nuotatori saranno in grado di monitorare e controllare il proprio recupero».

La tuta ha incluso un Adaptive Smart Lock Seal, che «aiuta a rendere la tuta facile da indossare e da togliere», ha spiegato Speedo. «Le guarnizioni intorno al collo, ai polsi e alle caviglie si stringono automaticamente senza la necessità di cerniere o chiusure».

Secondo Speedo la nuova tuta, che per ora è solo un prototipo, aiuterà i nuotatori di aumentare la loro velocità fino al 4% entro il 2040. Con questi miglioramenti i nuotatori potrebbero superare la barriera dei 20 secondi sui 50 metri maschili e dei 60 secondi per i 100 metri femminili.

La tuta sarà completamente personalizzata sul corpo dell’atleta. Ancora non si conoscono i dettagli sul prezzo, né sul lancio effettivo del prodotto.

