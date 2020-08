LA VENDEMMIA FINISCE IN BESTEMMIA – I VITICOLTORI SONO COSTRETTI A TRASFORMARE UNA VALANGA DI VINO DOC INVENDUTO IN DISINFETTANTE PERCHÉ NON HA SPAZIO DOVE METTERE LA PRODUZIONE DEL 2020. COLPA DEL LOCKDOWN E DEI BAR E RISTORANTI CHIUSI – E COSÌ STANNO VIAGGIANDO VERSO LE DISTILLERIE PER ESSERE RICICLATI IN GEL IGIENIZZANTE. CHE ORMAI È PIÙ RICHIESTO DI UNA BOTTIGLIA DI ROSSO – VIDEO

Estratto dell’articolo di Ettore Livini per “la Repubblica”

il vino diventa gel disinfettante 4

(…) Lockdown e chiusura di bar e ristoranti hanno lasciato una valanga di vino (spesso Doc) invenduto nelle cantine italiane. E per far posto ai 45 milioni di ettolitri in arrivo con la vendemmia 2020, i viticoltori hanno scelto la strada più dolorosa: rottamare un po' di quello rimasto in casa trasformandolo - come in un miracolo al contrario - in gel disinfettante.

elio pescarmona

«Siamo stati costretti dall'emergenza, è un'extrema ratio, una cosa che non piace a nessuno », ammette Elio Pescarmona, direttore della cantina piemontese Tre secoli. I contratti però, a malincuore, sono stati firmati a inizio agosto. E 500mila ettolitri di vino (più o meno 70 milioni di bottiglie) sono in viaggio in questi giorni verso le distillerie per essere trasformati in alcol per igienizzanti, grazie a 50 milioni di aiuti di stato e regioni.

elio pescarmona cantina tre secoli

(…) E alla fine del percorso, una via crucis che dura poche ore, 100 litri della bevanda di Bacco diventano dieci litri di alcol tra 92 e 96 gradi ("Compound gel mani" recita l'etichetta sulla cisterna bianca) pronti a trasformarsi in 120 flaconcini da 100 ml. di gel igienizzante. Che oggi, scherzi della pandemia, è più richiesto di una bottiglia di rosso.

il vino diventa gel disinfettante 3

castiglion del bosco

L'ingloriosa fine di parte della vendemmia 2019 (il governo puntava a distillare 2 milioni di ettolitri, il 4 per cento del raccolto) è figlia dello strano andamento del mercato nei mesi del lockdown. «Le cantine che vendevano alla grande distribuzione si sono svuotate subito - racconta Davide Viglino, presidente dei viticoltori piemontesi - . Chi produce doc ha pagato caro la chiusura della ristorazione e lo stop all'enoturismo».

cantina castiglion del bosco

(…) «Sono misure di crisi anti-storiche, tamponi di emergenza - dice Simone Pallesi, ad della toscana Castiglion del bosco - . La strada maestra sarebbe stato garantire l'accesso a forme di finanziamento più evolute fondate sul magazzino». Finanziando, insomma, lo stoccaggio per l'invecchiamento.

L'azienda della Val d'Orcia ha fatto da sé, con un prestito bancario innovativo garantito dal Brunello che ha in cantina. E nemmeno un bicchiere del suo vino è diventato raffinatissimo gel doc con cui, alla fine, brindano solo le farmacie.

