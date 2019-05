30 mag 2019 18:34

VENDERE PRODOTTI DERIVATI DALLA CANNABIS LIGHT È UN REATO! – LO HA STABILITO LA CASSAZIONE, CHE DÀ UNA MAZZATA AI NEGOZI CHE ERANO SPUNTATI COME FUNGHI DOPO LA LIBERALIZZAZIONE DELLA MARIJUANA LIGHT – IN PRATICA NON SI PUÒ VENDERE NESSUN PRODOTTO “DERIVATO DALLA COLTIVAZIONE DELLA CANNABIS”, COME L’OLIO, LE FOGLIE, LE INFIORESCENZE O LA RESINA – MAI UNA GIOIA: ERANO APPENA STATI INSERITI TRA I PRODOTTI ACQUISTABILI CON IL REDDITO DI CITTADINANZA...