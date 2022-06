21 giu 2022 08:34

VENDESI NOBEL! – IL GIORNALISTA RUSSO DMITRY MURATOV HA MESSO IN VENDITA IL PREMIO PER LA PACE RICEVUTO NEL 2021: LA MEDAGLIA È STATA BATTUTA ALL’ASTA A NEW YORK A 103 MILIONI DI DOLLARI. IL RICAVATO ANDRÀ TUTTO ALL’UNICEF, PER AIUTARE I BAMBINI SFOLLATI A CAUSA DELLA GUERRA IN UCRAINA – MURATOV HA CONTRIBUITO A FONDARE IL QUOTIDIANO RUSSO INDIPENDENTE NOVAYA GAZETA, DI CUI ERA CAPOREDATTORE QUANDO È STATA CHIUSA A MARZO DAL CREMLINO…