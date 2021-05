A.A.A. VENDESI VAGINA... MA SOLO IN VIDEO - CARA DELEVINGNE METTE ALL'ASTA UN NTF CON UN VIDEO SULLA SUA VAGINA REALIZZATO DALL'ARTISTA ANONIMO CHEMICHAL X - L'INIZIATIVA HA UNO SCOPO BENEFICO, CHI SI AGGIUDICHERA' L'OPERA DIGITALE NE AVRA' UNA VERSIONE UFFICIALE E DEFINITIVA - "VOGLIO CHE QUESTO RICORDI ALLE PERSONE QUANTO SONO POTENTI, CHE COSA BELLA SONO I LORO CORPI" - VIDEO

Dagotraduzione dall'Evening Standard

Cara Delevingne ha lanciato un video NTF sulla sua vagina. «La mia prima parola è stata "mia". Per me, questo significa qualcosa che è più mio, la mia vagina», dice la modella nuda e senza trucco alla telecamera mentre le parole scritte a mano appaiono sullo schermo. «La possiedo. È mia e di nessun altro. Scelgo cosa farne. E nessuno me la può togliere»

Il pezzo, intitolato «Mine», è un NFT unico nel suo genere realizzato in collaborazione con l'artista anonimo Chemical X, che ha già lavorato con Banksy e Damien Hirst, per il suo nuovo sito ThisIsNumberOne.com. La piattaforma presenterà anche opere d'arte digitali della superstar DJ Fatboy Slim, Dave Stewart degli Eurythmics e il duo di musica dance britannico Orbital.

NFT sta per «Non-Fungible Token» ed è essenzialmente un'opera d'arte digitale unica che vive sulla blockchain. Chiunque può visualizzare il lavoro (puoi guardare l'NFT completo della vagina di Delevingne sopra, per esempio) ma solo una persona può possederlo. Proprio come chiunque può acquistare una stampa di David Hockney, ma solo una persona possiede l'originale.

È un grande business e gli NFT hanno iniziato a vendere per milioni. A marzo, il lavoro di un artista digitale noto come Beeple è stato venduto all'asta da Christie's per 69 milioni di dollati, pochi mesi fa qualcuno ha offerto 400.000 dollari per un videoclip di 50 secondi di Grimes e all'inizio di quest'anno DJ Steve Aoki ha venduto la sua collezione di NFT per 4,25 milioni di dollati. Delevingne è una fan del formato e lei stessa ha acquistato un Chemical X NFT per 100.000 dollari.

Tutti i proventi delle opere d'arte dell'attrice andranno alla sua Fondazione Cara Delevingne che sostiene i diritti delle donne, la comunità LGBTQ, la salute mentale e le cause ambientali. Il sito verrà lanciato il 13 maggio, le offerte dureranno sette giorni e la valuta accettata è il Bitcoin, naturalmente.

