LA VENDETTA DEI NO VAX: RECENSIONI AL VETRIOLO AI RISTORANTI CHE CHIEDONO IL GREEN PASS - E' CAPITATO A UN LOCALE DI AGRIGENTO GESTITO DA DUE FRATELLI DI 27 E 29 ANNI: E' STATO SOMMERSI DA RECENSIONI NEGATIVE TANTO DA VEDER DECADERE IL SUO PUNTEGGIO SU GOOGLE DA 4,2 A 3 - I RAGAZZI HANNO SEGNALATO IL PROBLEMA ALL’APP CHE HA ELIMINATO TUTTI I MESSAGGI NEGATIVI RIGUARDANTI IL GREEN PASS…

Francesco Garbo per https://www.agrodolce.it

Molte sono state le proteste dei No Vax davanti ai provvedimenti di contenimento della pandemia, ma questa è del tutto nuova e inedita. Infatti, contrariati dalla scelta di un ristorante di permettere l’accesso al locale solo ai vaccinati (anticipando di poche ore la decisione del governo), hanno deciso di vendicarsi a colpi di recensioni e commenti negativi.

LE RECENSIONI NEGATIVE DEI NO VAX AI RISTORANTI CHE CHIEDONO IL GREEN PASS

Il ristorante colpito dai No Vax si chiama La Rotta e si trova ad Agrigento. I proprietari sono due giovani fratelli di 27 e 29 anni, e dopo la decisione di imporre l’obbligo del Green Pass nelle ore serali – per evitare che il loro locale possa diventare luogo di contagio vista la grande affluenza – sono stati sommersi da recensioni negative tanto da veder decadere il loro punteggio su Google da 4,2 a 3. Per fronteggiare la protesta e non far crollare tutte le recensioni positive raggiunte con fatica, i ragazzi hanno segnalato il problema all’app che ha eliminato tutti i messaggi negativi riguardanti il Green Pass.

Una storia non solo italiana. Un fatto simile è accaduto anche negli Stati Uniti. Il locale Mother’s Ruin ha esibito una lavagna con due frecce, una indicava l’interno del locale per le persone vaccinate, l’altra l’esterno per i non vaccinati. Anche qui i No Vax si sono scatenati sui social con commenti aggressivi e in disaccordo con la scelta del locale, accompagnati anche da recensioni negative.