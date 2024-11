LA VENDETTA È UN PIATTO CHE SI GUSTA FREDDO – ELON MUSK HA PRESO DI MIRA RACHEL MADDOW, ANCHOR E PALADINA DEI DIRITTI LGBTQ+, CHE HA OSATO METTERE IN EVIDENZA I SUOI RAPPORTI CON I RUSSI: SU X HA POSTATO UN’IMMAGINE IN CUI SI VEDE “L’EVOLUZIONE DI MADDOW”, DA BELLA RAGAZZA A “MASCHIACCIO” (NELLE INTENZIONI DI MUSK) – MA C’È DI PIÙ PERCHÉ MR TESLA HA SCHERZATO CON TRUMP JR., IPOTIZZANDO DI ACQUISTARE MSNBC, LA RETE IN CUI LAVORA MADDOW…

Estratto dell'articolo di Jacopo Iacoboni per www.lastampa.it

elon musk

All’inizio di novembre Rachel Maddow – una delle anchor più famose degli Stati Uniti, molto impegnata sui diritti e sul tema delle interferenze estere (della Russia in primis) contro l’America – definì Elon Musk un disastro per la sicurezza nazionale. «Il governo degli Stati Uniti – disse Maddow in uno show molto visto – dovrà rescindere tutti quei contratti oppure le aziende di Elon Musk dovranno rescindere i loro contratti con lui».

Gli Stati Uniti non possono associarsi al leader della principale azienda che lancia razzi per il Dipartimento della Difesa e la NASA – disse Maddow - se quella persona sta comunicando segretamente con un nemico straniero. Si riferiva alla Russia, e alle presunte telefonate, svelate dal Wall Street Journal, Tra Musk e Vladimir Putin (Musk ha sempre ammesso una sola di queste telefonate).

la foto di rachel maddow postata da elon musk

Musk non l’ha presa per niente bene. E dimostra di essere abbastanza vendicativo. Ma questa non è (solo) una storia di rancori. Piuttosto una storia su dove sta andando il nuovo potere americano, e come intende comportarsi con i media e con chi non obbedisce. Un mix di irrisione e potenza del denaro. Un tweet di Musk di queste ore sta facendo ribellare tantissimi, non solo nella comunità Lgbt, per i tratti palesemente omofobi.

Nel tweet, Musk pubblica – sotto il titolo “L’evoluzione d Rachel Maddow” – un meme in cui i volti di Maddow sono messi in fila in successione a partire dal 1990, con lei che sfoggia una lunga capigliatura bionda, fino alle foto più recenti di Maddow, una galleria che termina con uno scatto ritoccato che ha il chiaro intento di denigrare Maddow, mostrando (nelle intenzioni del suo autore) una donna un tempo bella e ormai diventata un maschio vecchio e brutto. […]

rachel maddow 3

La questione però va oltre l’ennesima esibizione, per molti machista e sessista, del capo di Space X e Tesla, perché poi ci sono gli affari, o le battute sugli affari. E Musk, dopo aver comprato – per quelli che per lui sono spiccioli – twitter, trasformandola nella piattaforma d’elezione di MAGA, potrebbe anche mettersi in testa di comprare MSNBC – ossia la rete di cui Maddow è star, e su cui da anni conduce lo show serale The Rachel Maddow Show,

[…] Venerdì scorso Musk si era messo a scherzare con Donald Trump Jr. sull’acquisto di MSNBC: Trump Jr., il figlio maggiore del presidente eletto Trump, aveva condiviso un post su X in seguito alla notizia che la società madre di MSNBC, Comcast, sta scorporando i canali TV via cavo in una società separata: «Ehi @elonmusk, ho l'idea più divertente di sempre!!!», aveva scritto Trump Jr. Pronta risposta di Musk: «Quanto costa?».

ELON MUSK, DONALD TRUMP, DONALD TRUMP JR., E ROBERT F. KENNEDY JR.

«Il risultato più divertente, soprattutto se ironico, è molto probabile», aveva poi aggiunto il miliardario proprietario di “Space X” e “tesla”, insieme a un’emoji col sorriso.

Pochi giorni dopo, l’irrisione di Maddow. Per qualcuno, solo uno scherzo innocente. Per altri, un’altra tappa della saga inquietante sulla consegna dell’America ai nuovi oligarchi americani.

rachel maddow 2 rachel maddow 4 donald trump ed elon musk assistono al lancio di un razzo di spacex foto lapresse 7 elon musk al colosseo rachel maddow 3 rachel maddow 1