LA VENDETTA È UN PIATTO CHE SI GUSTA GHIACCIATO – CAMILLA PARKER BOWLES AVEVA DECISO CHE SI SAREBBE PRESO CARLO, IL TRONO E L’APPROVAZIONE DEI SUDDITI NEL 1997: SONO PASSATI ANNI, MA ALLA FINE CE L’HA FATTA A RIMPIAZZARE DIANA – DIVENTERÀ REGINA, IMPONENDO UNA SUA VISIONE DELLA CERIMONIA DI INCORONAZIONE. VIA LE DUCHESSE: A TENERE IL BALDACCHINO CI SARANNO I NIPOTI. LA CORONA SARÀ RICICLATA, MA LO SMACCO È SULL’ABITO: LO DISEGNERÀ UNO DEGLI STILISTI PREFERITI DI LADY D…

Estratto dell'articolo di Deborah Ameri per “Oggi”

re carlo e camilla parker bowles

È stato durante un pranzo segreto a Highgrove, nel maggio 1997, che la ex signora Parker Bowles ha deciso di diventare regina. A quella tavola sedevano il principe Carlo, il suo segretario privato Mark Bolland e Peter Mandelson, guru della comunicazione dell’ allora premier laburista Tony Blair.

«Voglio cambiare la mia immagine, da amante a erede di Diana», aveva annunciato Camilla, imperiosa. E li era nato il plano per riabilitaria, l'Operation PB (Parker Bowles). La morte di Lady D, qualche mese dopo, lo aveva congelato per alcuni anni, ma la missione, trainata soprattutto da Carlo, non si è mai arenata.

re carlo e camilla in germania 3

Il 6 maggio sarà finalmente compiuta. Ventisei anni dopo, la vendetta freddissima di Camilla viene servita su un cuscino di velluto rosso e dorato, quello dove sarà poggiata la corona che farà di lei la sovrana d'Inghilterra.

Nel 2005, quando sposò Carlo, si disse che sarebbe stata solo principessa consorte, per non offendere la memoria di Diana, Poi Elisabetta Il le ha concesso Il titolo di regina consorte, ma già sappiamo che la volontà del Palazzo è di farla conoscere semplicemente come The Queen.

re carlo e camilla 1

[…] Camilla […] ha imposto la sua visione per una cerimonia di incoronazione moderna, che rifletta la Gran Bretagna di oggi, non quella coloniale di cui si era trovata a capo sua suocera oltre 70 anni fa.

E così al posto dello stuolo di duchesse che avrebbero dovuto reggere il baldacchino sotto al quale sarà Incoronata, ha voluto i suoi cinque nipoti, tutti adolescenti, figli di Tom e Laura Parker Bowles, avuti dal suo primo marito. Simboli delle famiglie allargate e presenze eccezionali se si considera che Carlo è il capo della chiesa anglicana. […]

lancio uova contro re carlo e camilla 7

La sovrana settantacinquenne ha anche deciso di usare una corona riciclata, già appartenuta alla regina Mary e creata dal gioielliere Garrard nel 1911, ma modificata per rispecchiare la nuova natura della monarchia.

Sarà rimosso il diamante "male-detto" Koh-i-Noor, […]che nel 1849 fu sottratto all'India dall'invasore bianco inglese e per questo diventato un simbolo dell'imperialismo […] Queen Camilla ha proseguito il suo personale piano di riforme abolendo subito le dame di compagnia e costruendosi una forte squadra, composta tutta di giovani donne, che la seguono da anni.

camilla parker bowles

A differenza del re, lei ascolta le sue consigliere e si è lasciata convincere a modificare, seppur sottilmente, la sua immagine […] addio all'amato smartwatch Fitbit, dal quale non si separava mal, rimpiazzandolo con un più sobrio Cartier Ceinture.

I look si sono fatti più sofisticati […]

Per gli abiti dell'Incoronazione ha scelto di affidarsi a Bruce Oldfieki, uno degli stilisti preferiti di Lady Diana, che per lei aveva creato pezzi unici. […]

re carlo e camilla 2 camilla carlo regina elisabetta La regina Elisabetta con il principe Carlo e Camilla Camilla il principe carlo e camilla al queen's speech Carlo e Camilla i cambridge il principe carlo e camilla kate middleton con camilla al trooping the colour carlo camilla elisabetta carlo camilla william e kate la regina elisabetta carlo e camilla re carlo e camilla re carlo e camilla arrivano al parlamento 4 re carlo e camilla in parlamento 1 camilla camilla re carlo e camilla 1 re carlo, la moglie camilla, william, kate middleton