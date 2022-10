LA VENDETTA È UN PIATTO CHE SI GUSTA GHIACCIATO – UNA CANTANTE AMERICANA VIENE INGAGGIATA PER SBAGLIO AL MATRIMONIO DELL’EX CHE L’HA TRADITA E ARCHITETTA UNA SCENEGGIATA DEGNA DI UN FILM: AL BANCHETTO INIZIA LA PERFORMANCE DI SPALLE POI SI GIRA DEDICANDO UNA CANZONE SUL TRADIMENTO ALLO SPOSO. UN INVITATO PROVA A FERMARLA, MA LEI LANCIA UN BICCHIERE D’ACQUA ALL’EX. MA C’È CHI METTE I DUBBIO CHE… - VIDEO

DAGONEWS

Chi la fa l’aspetti. Una donna, tradita e abbandonata dal suo ex, si è vendicata dopo essere stata ingaggiata per errore per cantare alle nozze dell’uomo con la nuova compagna.

Alexandra Starr ha ottenuto 17,3 milioni di visualizzazioni su TikTok con una clip pubblicata il mese scorso: «Chi mi ha tradito ha prenotato la mia band per esibirsi al suo matrimonio. Peccato che lui non sapesse che la cantante ero io. Ci siamo frequentati per cinque anni prima che lui mi tradisse con la donna con cui si è sposato». Nelle clip si vede la cantante che inizia la sua performance di spalle mentre i due sposi iniziano a danzare: improvvisamente la musica cambia, lei si gira e dedica una canzone di tradimento all’uomo che rimane sotto choc.

Un invitato prova a fermarla, ma lei afferra un bicchiere d’acqua e lo lancia sullo sposo prima di uscire. Sarebbe tutto divertente se non fosse che sembra un corto recitato dai peggiori attori della storia. Sui social in molti hanno chiesto a Starr se si trattasse di una sceneggiata. Lei continua a negare, ma c’è chi è convinto che lo abbia fatto solo per pubblicità.

