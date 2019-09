MATTI PER MATTEO (BERRETTINI) – “COME HO FATTO A BATTERE MONFILS? NON LO SO! NON MI RICORDO NIENTE. SO SOLO CHE SONO FELICE”- IL TENNISTA ROMANO ORA ASPETTA NADAL IN SEMIFINALE AGLI US OPEN: “HO VISTO CENTINAIA DI PARTITE DI RAFA...” – BERRETTINI AMA LA TENNISTA AJLA TOMLJANOVIC, EX DI NICK KYRGIOS, TARANTINO, BUKOWSKI, LA FIORENTINA E LA GRICIA - LA LEZIONE DI FEDERER A WIMBLEDON E LA PROMESSA DI MATTEO: “IMPARERÒ” (HA IMPARATO IN FRETTA…) – VIDEO