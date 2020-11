15 nov 2020 10:15

VENDETTA ROVENTE – UNA 48ENNE ROMENA È STATA ARRESTATA A LADISPOLI PER AVER DATO FUOCO ALLA CASA IN CUI VIVEVA CON IL COMPAGNO DOPO AVERLO SORPRESO MENTRE SI SOLLAZZAVA CON L’AMANTE: PAZZA DI GELOSIA, HA ATTESO CHE L’UOMO USCISSE PER DARE FUOCO AL LETTO E…