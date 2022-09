15 set 2022 18:00

VENDETTA STUPEFACENTE – L'EX COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (MILANO) SALVATORE FURCI È STATO CONDANNATO A 8 ANNI DI CARCERE PER AVER FATTO PIAZZARE ALCUNE DOSI DI COCAINA NELL’AUTO DEL SUO SUPERIORE, LA COMANDANTE LIA VISMARA – PER I GIUDICI L'UOMO SI ERA VOLUTO VENDICARE PER UNA MANCATA PROMOZIONE – DOVRÀ ANCHE PAGARE UN RISARCIMENTO DI 100 MILA EURO ALLA VITTIMA