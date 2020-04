VENERDÌ SANTO 2020: LA GLOBALIZZAZIONE DEL DOLORE - DON FILIPPO DI GIACOMO: “LE PROCESSIONI NON SFILERANNO PER LE STRADE DELL'ORBE CATTOLICO. QUELLE CERIMONIE DI MASSA CHE TRASFORMANO LA PASSIONE IN UNA COLLETTIVA MEDITAZIONE SUI DESTINI DELL'UOMO. MA QUEST'ANNO LA SOLITUDINE DEL CRISTO TORTURATO E UCCISO E QUELLA DI CHI AFFRONTA LA PANDEMIA IN CORSO, SEMBRANO CAMMINARE INSIEME. FORSE È L'ORA DI OCCUPARCI GLI UNI DEGLI ALTRI’’

Filippo Di Giacomo per il Venerdì- la Repubblica

don filippo di giacomo

Le processioni secolari del Venerdì Santo, decine di migliaia di cerimonie di massa, non sfileranno per le strade dell' Orbe cattolico. Nella tradizione della Chiesa di Roma, il giorno della passione e morte di Cristo viene vissuto in modo profondamente identitario. Circa 8.000 processioni trasformano la Passione in una collettiva meditazione sui destini dell' uomo. Ma quest' anno la solitudine del Cristo torturato e ucciso e quella di chi affronta la pandemia in corso, sembrano camminare insieme.

«Restiamo uniti» ci ammonisce papa Francesco, ed allora proviamo ad allargare lo sguardo sul mondo.

Come ha ricordato il gesuita Andrea Vicini, si stima che nel 2019 circa 38 milioni di persone siano state positive al virus Hiv. Dall' inizio della pandemia, i sieropositivi sono stati 74,9 milioni, con 32 milioni di decessi. Nel 2018, si calcola che 3,2 miliardi di persone vivessero in aree a rischio di trasmissione della malaria in 92 Paesi (soprattutto nell' Africa sub-sahariana), con 219 milioni di casi clinici e 435 mila morti, il 61 per cento dei quali bambini con meno di 5 anni.

Secondo l' Organizzazione mondiale della sanità, globalmente nello stesso anno, in 10 milioni si sono ammalati di tubercolosi e oltre 1,2 milioni sono deceduti, l' 11 per cento erano bambini e ragazzi con meno di 15 anni. E la lista non finisce qui.

Il Covid19 è una tragedia e causerà al nostro e ad altri Paesi problemi strutturali che si prolungheranno nel tempo. Per usare le parole di papa Francesco, dopo aver così ostinatamente globalizzato l' indifferenza, arriva il Venerdì Santo 2020 e globalizza, superando confini e muri, anche la paura e il dolore. Forse è l' ora di occuparci gli uni degli altri.

