1 lug 2022 14:15

A VENEZIA PAGHERETE CARO, PAGHERETE TUTTO – I BIGLIETTI PER I VAPORETTI AUMENTANO SUBITO DA 7,5 A 9,5 EURO E DAL 2023 SARA' OBBLIGATORIO PAGARE UN TICKET TRA I 3 E I 10 EURO PER ENTRARE IN CITTA' - E' IL PIANO VARATO DAL COMUNE DI VENEZIA PER "DIFENDERSI" DAL TURISMO DI MASSA CHE HA TRASFORMATO LA LAGUNA IN UNA DISNEYLAND – MA CHI PRENOTA PRIMA PAGHERA' DI MENO. IN ARRIVO ANCHE I TORNELLI ALLA STAZIONE...