VENGHINO, SIGNORI, VENGHINO! - LA CHIAPPUTA INFLUENCER OLANDESE VERA DIJKMANS HA CREATO UN QUIZ ONLINE PER TROVARE L'ANIMA GEMELLA - LA BIONDA CULOIDE HA RICEVUTO OLTRE 5MILA CANDIDATURE, CONDITE DI RICHIESTE BIZZARRE: "UNO SI È OFFERTO DI INVIARMI UN CAMPIONE DEL SUO SANGUE". PER ORA LE HA RESPINTE TUTTE: "SONO MOLTO ESIGENTE E HO BISOGNO DI UN RAGAZZO QUASI PERFETTO". E SOPRATTUTTO, VOLEVA FARSI SOLTANTO UN PO' DI PUBBLICITÀ GRATIS - VIDEO + FOTO VIETATE AI DEBOLI DI CUORI…

vera dijkmans 2

Estratto da www.leggo.it

Una influencer ha deciso di sperimentare un nuovo modo di cercare l'uomo della sua vita. Ha pubblicato un quiz online composto da quindici domande per vedere se le risposte degli uomini soddisfacessero le sue elevate aspettative. Ha ricevuto ben 5mila candidature che, però, alla fine, ha deciso di respingere tutte.

CHI È L'INFLUENCER

La ragazza è Vera Dijkmans, influencer e modella dei Paesi Bassi, con 5,5 milioni di follower sul suo profilo Instagram. Parlando con il sito inglese Ladbible, Dijkmans ha detto di essere uscita in realtà con tre candidati selezionati tramite il quiz ma questi non soddisfacevano le sue speranze, non riusciva a connettersi con loro. […]

vera dijkmans 17

I TEMI DELLE DOMANDE

Le domande esploravano lo stile di vita, la scala dei valori e il livello di impegno dei candidati. Chiedevano se gli uomini vivessero ancora con i genitori, avessero ex fidanzate «matte» e un lavoro a tempo pieno o meno. Dijkmans ha anche sondato la loro morale e la loro lealtà con la domanda: «È ragionevole provarci con le mie amiche?» […]

STRANI CANDIDATI

L'influencer ha anche dovuto affrontare alcune richieste insolite, come un tipo che si è offerto di inviarle un campione del suo sangue chiedendo in cambio quello di lei, richiesta che è stata prontamente ignorata. Addirittura, una persona famosa ma a lei sconosciuta le avrebbe inviato dei messaggi in direct su Instagram. Inoltre, ha notato che un'ampia percentuale di candidati proveniva dal Texas ed era del segno zodiacale dell'Acquario.

vera dijkmans 13

DIJKMANS NON È DELUSA DALL'ESPERIENZA

L'influencer non è delusa dagli appuntamenti andati male. «Al momento ho sospeso la ricerca del fidanzato, ma mantengo aperte le mie possibilità - dichiara - Sono semplicemente molto esigente e ho bisogno di un ragazzo quasi perfetto. Non penso che dovrei scendere a compromessi sui miei bisogni: preferisco restare single finché non trovo l'uomo con cui dovrei stare».

vera dijkmans 19 vera dijkmans 1 vera dijkmans 10 vera dijkmans 18 vera dijkmans 11 vera dijkmans 12 vera dijkmans 23 vera dijkmans 14 vera dijkmans 15 vera dijkmans 16 vera dijkmans 20 vera dijkmans 21 vera dijkmans 22 vera dijkmans 28 vera dijkmans 24 vera dijkmans 25 vera dijkmans 26 vera dijkmans 27 vera dijkmans 6 vera dijkmans 3 vera dijkmans 4 vera dijkmans 5 vera dijkmans 8 vera dijkmans 7 vera dijkmans 9