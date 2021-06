10 giu 2021 19:50

VENGHINO SIGNORI VENGHINO! - SONO STATI ASSEGNATI ALTRI TRE PREMI DA 100MILA EURO PER LA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI, E TANTO PER CAMBIARE I SOLDI SONO ANDATI NELLE REGIONI DEL NORD E CENTRO ITALIA: UNO DEI PREMI E’ FINITO IN LOMBARDIA, MENTRE ALTRI DUE IN PROVINCIA DI TORINO – GLI ALTRI SONO STATI CONSEGNATI IN EMILIA ROMAGNA, MARCHE, TOSCANA E LAZIO - FINISCONO IN 16 REGIONI LE VINCITE DELLA PRIMA ESTRAZIONE SETTIMANALE DELLA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI…