VENGO ANCH'IO, NO TU NO - COME SI SENTONO EMOTIVAMENTE GLI UOMINI QUANDO LEI NON RAGGIUNGE L'ORGASMO MA CI RIESCE BENISSIMO QUANDO E' SOLA? - TRACEY COX E' ANDATA A CHIEDERLO AI MASCHIETTI E ALLE FEMMINUCCE - MICHAEL (SPOSATO): "NON RIESCO A TOGLIERMI DI DOSSO LA SENSAZIONE CHE CI SIA QUALCOSA CHE STO SBAGLIANDO" - LIZ: "FACEVAMO SESSO E SEMBRAVA CHE LE PIACESSE, MA POI SI GIRAVA VERSO DI ME E DICEVA: "NON TI DISPIACE, VERO?", POI ALLUNGAVA LA MANO E APRIVA IL CASSETTO E USCIVA IL VIBRATORE..."

Dagotraduzione dal Daily Mail

(Di Tracey Cox)

orgasmo

Scrivo di sesso da molto tempo, le statistiche su quante donne raggiungono l’orgasmo con il loro partner rimangono sempre le stesse. Circa il 40% delle donne che riesce a raggiungere l’orgasmo da sola, non ottiene lo stesso risultato con un partner. Come mai?

Molti uomini non hanno idea che le donne abbiano bisogno della stimolazione del clitoride per raggiungere l’orgasmo e continuano a innamorarsi degli stessi vecchi miti (ovvero la penetrazione). Di solito c’è anche una mancanza di comunicazione da parte delle donne, che non parlano di quello di cui hanno veramente bisogno.

orgasmo

Ci sono molte informazioni pratiche su come livellare fisicamente il divario dell’orgasmo, ma non molte su come ci si sente emotivamente. Ecco perché ho chiesto a uomini e donne di raccontarmi le loro storie personali.

GLI UOMINI

Michael, 41 anni, sposato da 6. All’inizio abbiamo fatto del sesso fantastico. Almeno così credevo io. Ma otto mesi dopo, mia moglie mi ha confessato di avere problemi a raggiungere l’orgasmo, e di aver finto fino a quel momento con me. Sono rimasto scioccato e ferito, davvero. Tutto il sesso che avevamo fatto sembrava una bugia.

Perché avrebbe dovuto fingere con me? Credeva fossi una specie di Neanderthal che le avrebbe fatto passare dei momenti difficili? Perché non me l’ha detto prima? La sua confessione mi ha sconvolto e probabilmente non ho reagito molto bene. Il problema non era che non riuscisse ad avere un orgasmo, era che non me lo aveva detto prima.

orgasmo 2

Alla fine, abbiamo fatto una lunga chiacchierata su tutto, e lei mi ha detto di non aver problemi a raggiungere l’orgasmo da sola con un giocattolo sessuale, ma di non riuscirci durante un rapporto. Ho subito suggerito di provare diverse tecniche, ma niente ha funzionato.

È ovvio che ci sono anche problemi psicologici. C'è così tanta pressione su entrambi, che la cosa è destinata a non avere mai successo. A volte, il nostro sesso sembra cupo e determinato piuttosto che gioioso e sensuale. Provo qualunque cosa abbiamo deciso di provare e vado avanti finché lei mi dice di fermarmi. Spesso, dura 45 minuti e oltre.

orgasmo 1

Mi piaceva farle sesso orale, ma ora mi sento impacciato e inadeguato. Sono teso e cerco disperatamente di leggere il suo linguaggio del corpo per vedere come sta. Trovo molto angosciante quando non funziona. Ha provato a fingere un paio di volte dopo la confessione, ma è timida. Dice «Ho avuto un piccolo orgasmo» o «Sono venuta un po'». Non la sfido perché lo fa per farmi sentire meglio.

Non riesco a togliermi di dosso la sensazione che ci sia qualcosa che sto sbagliando: che la mia tecnica non sia giusta. Mi preoccupo che si lagni di me con i suoi amici e tutti sappiano che sono un fallimento a letto.

orgasmo

Dopo che abbiamo fatto sesso con la stessa conclusione apparentemente inevitabile, cerco così tanto di non farle domande al riguardo. Ma non posso aiutare me stesso. Devo chiederle se ha avuto un orgasmo (non l'ha avuto), se è d'accordo che non accada (lo è, il sesso non riguarda solo l'orgasmo per lei), se è colpa mia (no, non lo è, Ho fatto tutto bene), cosa posso fare diversamente la prossima volta (niente, è solo lei).

La sento roteare gli occhi nell'oscurità e si infastidisce di dover ripetere questo rituale ogni singola volta. Ma ancora non riesco a fermarmi. Mi ama ancora? È tentata di contattare il suo ex che le ha fatto avere un orgasmo? Mi ha detto che con questo ragazzo ha avuto i migliori orgasmi. Immagino che si penta di avermelo detto, amaramente.

orgasmo

Tom, 32 anni, attualmente single

Mi considero un buon amante e la prendo sul personale se non riesco a far raggiungere l'orgasmo a una donna. Le donne pensano che tutto riguardi l'ego maschile e c'è un po' di questo. Ma riguarda anche il fatto che voglio che si diverta a letto quanto me.

Il sesso è migliore se entrambi avete orgasmi. Ti senti bene con te stesso quando succede: mi fa dubitare della mia abilità sessuale quando non lo raggiunge. Inoltre, mi sento sempre a disagio quando è chiaro che non è venuta. Non so cosa dire o come reagire una volta che il sesso è finito. È imbarazzante.

orgasmo 916425

Penso che la maggior parte delle donne abbia orgasmi molto facilmente. La penetri e in pochi minuti lei emette rumori. Amo il sesso così, quando non devo trattenermi. Una ragazza mi ha detto che sono tutte stronzate e quasi nessuna donna viene durante il rapporto, ma ho avuto MOLTA esperienza e lei si sbaglia. Posso facilmente dire la differenza tra un vero orgasmo e uno falso e direi che almeno il 70% delle donne ha un orgasmo in questo modo.

Se la spinta non sembra funzionare per farla scendere, di solito mi fermo dopo un po' e le faccio sesso orale. Non sono sicuro di essere davvero bravo a farlo ma, ancora una volta, sembra che ci vogliano solo pochi minuti prima di ottenere risultati.

sesso orgasmo

Ho avuto solo poche relazioni a lungo termine e, francamente, sono state quelle in cui ho avuto più problemi con il sesso. Una delle mie ex era molto particolare ed esigente su ciò di cui aveva bisogno prima che potesse raggiungere l'orgasmo. Anche prepotente. Mi sentivo come se mi stessero ordinando cosa fare e non era divertente. Era tutto su di lei e non potevo rilassarmi e divertirmi.

Un’altra ex poteva raggiungere l'orgasmo solo usando il suo vibratore. Facevamo sesso e sembrava che le piacesse, ma poi si girava verso di me e diceva: «Non ti dispiace, vero?», poi allungava la mano e apriva il cassetto e usciva il vibratore. Dicevo sempre «No, non mi dispiace» e me ne andavo in bagno mentre lei faceva le sue cose. Ma mi infastidiva un po'.

coppia sesso

Non ho mai capito perché le donne abbiano bisogno di un vibratore quando hanno un ragazzo vero a letto. Ma pensandoci ora, forse non è una cattiva idea farne fuori uno con me, se penso che segnerò. Mi stanco, aspettando che mi raggiunga. Forse è una soluzione facile per le donne che hanno problemi.

Chiedo alle donne di cosa hanno bisogno per raggiungere l'orgasmo e cosa sarebbero felici di fare. Ma la maggior parte delle donne dice: «Fai solo quello che fai sempre» e sembra infastidita se te glielo chiedo di nuovo. Le donne potrebbero essere liberate, ma lasciano comunque che sia il ragazzo a prendere il comando. Ovviamente non sono perfetto, ma penso che la maggior parte delle donne con cui ho dormito mi darebbe un punteggio alto.

LE DONNE

ORGASMO

Liz, 31 anni, single

Sono sempre stata molto aperta sessualmente e non ho problemi a chiedere ciò di cui ho bisogno a letto. La maggior parte dei ragazzi non ha problemi con questo, ma tutti sembrano sorpresi dal fatto che ho bisogno di stimoli per tutto il tempo (circa mezz'ora). Eppure non sono strana: tutte le mie amiche dicono che hanno bisogno della stessa quantità di tempo per eccitarsi completamente e raggiungere l'orgasmo.

orgasmo

Le donne devono assumersi alcune responsabilità per il divario dell'orgasmo. Tante donne non sono oneste con gli uomini su ciò che serve per farle avere un orgasmo. Non solo le donne fingono, ma fingono dopo pochi minuti di stimolazione. Posso capire perfettamente perché gli uomini pensino che occorrano solo cinque minuti di sesso orale per far raggiungere l'orgasmo alle donne.

O perché pensino che le donne possano raggiungere l'orgasmo dal rapporto. Se tutte le donne con cui vanno a letto fingono di farlo, certo che ci credono! Abbiamo contribuito a perpetuare questi miti ed è per questo che, nonostante tutta l'educazione, nulla sta cambiando. Ogni volta che una donna finge dopo cinque minuti, sta rovinando le mie possibilità di avere un vero orgasmo con un partner.

orgasmo

È interessante come reagiscono gli uomini quando si rendono conto che non ti comporterai come le loro ex amanti. La maggior parte si ferma a guardarti e ti chiede se stanno facendo tutto bene. Se dici di sì, ma puoi farlo più a lungo, ti obbligano a continuare, ma ho fatto smettere alcuni ragazzi una volta che ne avevano abbastanza, o quando ne ho avuto abbastanza io.

Altri fingono che tu sia venuta anche se sanno che non l'hai fatto. Lasciano correre e poi dicono: «È stato fantastico, vero?», evitando il contatto visivo per poi togliersi di torno.

ORGASMO

Più vecchio è il ragazzo, più realistico è sugli orgasmi delle donne. Immagino perché hanno avuto alcune relazioni a lungo termine e hanno imparato a comunicare meglio. Hanno scoperto come funziona davvero il corpo di una donna.

Qualche ragazzo vede la cosa come una sfida e non si arrende. Ma c'è una finestra di opportunità con me – e sospetto che sia così per tutte le donne. Se non raggiungo l'orgasmo dopo un certo tempo, non accadrà più. Divento troppo stimolata e ipersensibile e, ad essere onesti, perdo anche interesse.

ORGASMO 4

Carmen, 23 anni, sta con il suo ragazzo da due anni

Non ho problemi ad avere un orgasmo da sola. Posso raggiungere l'orgasmo in pochi minuti quando mi masturbo con un giocattolo sessuale. Ma non ho mai capito come farlo con le dita e non sono una grande fan del sesso orale. Non riesco mai a rilassarmi: mi preoccupo degli odori, ho paura che il mio partner non si diverta e finga.

Non sono tesa riguardo al sesso, ma non direi nemmeno che sono l'amante più rilassata o avventurosa. Sono troppo occupata a preoccuparmi che lui si stia divertendo per permettermi di concentrarmi su come mi sento.

Ho detto al mio ragazzo fin dall'inizio che non sono molto brava ad avere orgasmi con un partner. Vorrei non averlo fatto e ho solo finto - ha fatto troppe storie per tutto questo.

ORGASMO

Gli orgasmi non sono tutto e finiscono tutto. Il sesso è molto più di questo: è anche la connessione e l'intimità. Mi piace potergli dare piacere e mi piace vederlo raggiungere l'orgasmo – non mi fa sentire gelosa o infastidita che lui ne abbia uno e io no. So che posso regalarmene uno più tardi: tutto ciò di cui ho bisogno è privacy e un giocattolo sessuale.

So che non dovrei, ma fingo solo per tranquillizzarlo. Dopo mi interroga senza sosta, se non lo faccio. È troppo istruito sul corpo femminile e a volte mi sembra che mi stia insegnando come dovrebbe funzionare il mio corpo. Ha deciso di farmi raggiungere l'orgasmo e, ad essere onesti, ha peggiorato le cose. Dice: «Non è passato così tanto tempo» dopo aver cercato di farmi raggiungere l'orgasmo per quasi un'ora. Gli ho detto che non mi piace molto il sesso orale, ma questo non gli impedisce di farlo.

orgasmofemminile

Ha provato a usare un giocattolo su di me una o due volte. Avrei potuto avere un orgasmo in quel modo con lui, ma sentivo che era un tradimento. Inoltre non ero sicura di come avrebbe reagito sapendo quanto fosse facile per me raggiungere l'orgasmo usando una macchina. È molto più facile se aspetto fino a quando non va al lavoro il giorno dopo e uso il mio vibratore su me stessa quando non c'è nessuno a farmi pressione.