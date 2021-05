VENGO ANCH'IO? NO, TU NO! - BILL E MELINDA GATES VOLEVANO ANNUNCIARE LA SEPARAZIONE A MARZO, MA GLI AVVOCATI NON ERANO PRONTI CON GLI ACCORDI - PER CONSOLARE I FIGLI "ARRABBIATI", MELINDA HA COMUNQUE PASSATO QUALCHE GIORNO IN UN RESORT DA 132.000 DOLLARI A NOTTE SU UN'ISOLA CARAIBICA - BILL E' RIMASTO A CASA E INTANTO LE HA TRASFERITO 1,8 MILIARDI DI DOLLARI

Dagotraduzione dal DailyMail

Calivigny Island

Bill e Melinda Gates volevano annunciare il loro divorzio a marzo. Subito dopo, Melinda aveva progettato di passare qualche giorno con i figli, a suo dire furiosi con Bill, in un'isola caraibica privata alla cifra di 132.000 dollari a notte per sfuggire ai media.

Secondo fonti anonime, l'annuncio è stato poi ritardato perché gli avvocati non avevano ancora trovato un accordo. Melinda e i ragazzi, Jennifer (25), Rory (21) e Phoebe (18) sono partiti lo stesso per Calivigny Island, un'isola privata a Grenada, perché i figli era «molto arrabbiati» con il padre.

Calivigny Island 2

Queste dichiarazioni confermano che i due hanno trovato un accordo finanziario prima di annunciare il divorzio e depositare i documenti. E per la prima volta gettano un'ombra su quella che era sembrata una separazione serena.

Per adesso solo Jennifer, la più grande dei tre figli, ha parlato dei genitori. Su Instagram ha descritto gli ultimi mesi come «impegnativi» per l'intera famiglia, ma non si è spinta oltre.

Calivigny Island 4

Bill e Melinda per adesso non hanno fornito grandi spiegazioni sul loro divorzio. Si sono limitati a scrivere, nei documenti consegnati al tribunale, che «non possono più crescere come coppia» (entrambi) e che il loro matrimonio è «irrimediabilmente rotto» (Melinda).

Non mancano voci sulla loro separazione: il fine settimana che Bill dedicava ogni anno alla sua ex, Ann Winblad, trascorso in una romantica casa di fronte all'oceano nella Carolina del Nord e di cui Melinda era a conoscenza. O la giovane interprete cinese impiegata presso la loro fondazione e sospettata di essere l'amante di Bill (lei ha smentito).

Bill e Melinda

Bill e Melinda si sono sposati nel 1994 e non hanno firmato accordi prematrimoniali. Non è ancora chiaro come divideranno l'enorme fortuna di 130 miliardi che hanno in cassaforte. Lunedì, il giorno dell'annuncio, la società di investimento di Bill Gates, Cascade, ha trasferito 1,8 miliardi di dollari in azioni a Melinda. Sappiamo anche che Bill ha consegnato a Melinda 14 milioni di azioni della Canadian National Railway Compani (valore 1,5 miliardi) e 2,9 milioni di azioni di AutoNation.

