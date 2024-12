VENI, VIDI, VINTAGE – CRESCE IL MERCATO DELLA SECONDA MANO TRA I PIÙ GIOVANI: NEL 2023 IL SETTORE DELL’USATO HA TOCCATO IN ITALIA UN GIRO DI AFFARI DA 26 MILIARDI E NEL 2024 SI PREVEDE UNA CRESCITA TRA IL 10 E IL 15% RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE – MERITO SOPRATTUTTO DELLE NUMEROSE APP E PIATTAFORME CHE VENDONO VESTITI, ARREDAMENTO, DEVICE E TANTI ALTRI ARTICOLI “PRE-OWNED” – UN MODO PER RISPARMIARE SOLDI, MA ANCHE PER...

Estratto dell’articolo di Camilla Golzi Saporiti per “il Giornale”

Second hand, pre-owned, pre-loved: tante espressioni per definire il buon vecchio mercato dell’usato. Che va a dir poco per la maggiore tra le nuove generazioni. Se una volta occasioni e affari di seconda mano saltavano fuori rovistando tra le bancarelle a cielo aperto dei mercati delle pulci, […] adesso, invece, Millennials e Gen Z le selezionano sul display di smartphone e computer e le aggiungono nei carrelli virtuali di app e piattaforme online.

Da Vinted a Vestiaire Collettive, da Subito.it a Wallapop, è boom di shopping digitale vintage. Nel 2023 il settore dell’usato ha toccato in Italia un giro di affari da 26 miliardi. Stime e proiezioni annunciano per la fine del 2024 una crescita a doppia cifra, tra il 10 e il 15 percento.

[…] A mettere nero su bianco il trend-tormentone è il «Circular fashion survey on new generations 2024», appena rilasciato da PwC Italia e condotto su un campione composto da Gen Z e Millenials residenti in Italia, Germania, Regno Unito, Francia e Spagna. Stando all’indagine, nel 2024 il 54% dei giovani intervistati ha effettuato almeno la metà dei propri acquisti su portali e-commerce, dato in rapida crescita rispetto al 35% registrato nel 2023.

Non solo. Quest’anno 7 giovani su 10 hanno comprato prodotti pre-owned, in aumento del 19% rispetto all’anno scorso, mirando in particolare capi di moda, con il 29% della New Gen che ha acquistato la metà dei propri capi pre-loved (+5% rispetto al 2023), e arredamento, che ha attirato il 26% del campione (+13%).

[…] D’altronde, se in negozio le cifre volano alle stelle, con l’usato si risparmia. E, così, ci si può concedere quel vizio di lusso a lungo desiderato. Perché, se le scarpe, la borsa e la cravatta griffata in boutique costano una follia, magari di seconda mano avranno cifre (più) accessibili. […]

Consapevoli di non potersi permettere tutto, sono ben disposti a scendere a compromessi: non rinunciano a sfoggiare l’accessorio blasonato, non sia mai, ma accettano di buon grado che sia di seconda mano. Ancor più che sanno di poter contare, oltre che sul proprio occhio clinico e fiuto per lo shopping, su una serie di garanzie. Non tutte, ma le più gettonate piattaforme e app di compravendita di articoli usati hanno policy severe e sono molto attente ai riflettori delle recensioni costantemente puntati.

[…] Altro fattore chiave che spinge la New Gen a fare shopping second-hand è la sostenibilità, che strizza l’occhio al 14% degli intervistati. A quanto pare, il fatto di dare una seconda vita ad articoli ancora in buone condizioni, a volte anche con tanto di cartellino, piace di più rispetto a buttare e comprare ex novo. E piace anche al mercato.

«Tendenze come il second-hand e il crescente interesse delle nuove generazioni per la moda circolare consentono di allungare il ciclo di vita dei prodotti, contribuendo a mitigare concretamente l’impatto ambientale del tessile e dando un segnale molto positivo per il settore», riassume Omar Cadamuro, partner di PwC Italia consumer market.

