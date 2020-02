VENI, VIDI, VIRUS – IN GERMANIA QUASI 200 BAMBINI DI UNA SCUOLA ELEMENTARE DI BONN SONO STATI MESSI IN QUARANTENA DOPO CHE UN DIPENDENTE DELL’ISTITUTO È RISULTATO POSITIVO AL CORONAVIRUS –IN FRANCIA I CONTAGIATI SALGONO A 73, IN ISRAELE 7. IN TOTALE CI SONO NEL MONDO ALMENO 24 CASI “ESPORTATI DALL’ITALIA” IN 14 PAESI

1 – CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO: LE ULTIME NOTIZIE

Settimo caso in Israele, veniva dall’Italia

Sono saliti a sette i casi confermati di coronavirus in Israele. L’ultimo è quello di un uomo arrivato il 22 febbraio dall’Italia, secondo quanto ha reso noto il ministero israeliano della Salute.

In Francia i casi sono 73

«Sono 73 i casi positivi al coronavirus in Francia: 59 pazienti in ospedale, 12 guariti e 2 morti», ha detto il ministro della Sanità francese, Olivier Véran facendo il punto sulla situazione del Paese. Tra il 27 e il 28 febbraio i casi erano già raddoppiati, da 18 a 39. «La mezza maratona di Parigi prevista domani è cancellata, la partita di calcio di Ligue 1 tra Lione e Saint - Etienne si svolgerà normalmente», aggiunge il ministro.

Quasi 200 alunni di scuola elementare a Bonn in quarantena

Sono 185 i bambini di una scuola elementare di Bonn, in Germania, messi in quarantena in casa. Secondo la Bild on line, la misura precauzionale è scattata dal momento che un dipendente di 23 anni dell’istituto è risultato positivo al test sul coronavirus. Mentre almeno quattro bambini che frequentavano l’asilo nel land del Nordreno-Vestafalia dove insegna la maestra tedesca contagiata dal coronavirus nei giorni scorsi, sono risultati positivi ai test.

Nuovi casi in Emilia, Piemonte e Campania

— Sono 43 i casi di probabile contagio al coronavirus in Piemonte. Di questi, 28 fanno parte di un gruppo di astigiani che si trovava in un albergo ad Alassio, in Liguria. Solo è stato confermato dall’istituto superiore di sanità. Gli altri sono in attesa della validazione.

— In Emilia-Romagna i casi salgono a 189 sulla base di 1.434 test effettuati. I ricoverati sono 79 cui vanno aggiunti 10 pazienti in terapia intensiva. — Salgono i numeri in Campania. «Sono 13 i casi conclamati di Coronavirus», ha detto il governatore della regione De Luca.

— Tre i ricoverati. In Toscana tre nuovi casi: in tutto sono 11.

— In Abruzzo un uomo è risultato positivo, il secondo della Regione.

La situazione preoccupante in Iran

Un portavoce del ministero della Salute dell’Iran ha detto che la Repubblica islamica si sta preparando per la possibilità di fare «decine di migliaia» di test per il coronavirus. I morti ufficiali nel Paese sono 43, i contagiati 593. Il portavoce, Kianoush Jahanpour, ha smentito invece quanto sostenuto dalla Bbc. Secondo l’emittente televisiva britannica, le vittime in Iran sarebbero almeno quattro volte superiore al numero ufficiale, oltre 200.

Dipendente Google positivo a Zurigo

Un dipendente della sede di Google a Zurigo è risultato positivo al coronavirus. Lo ha confermato una portavoce della società tecnologica, precisando che è stato deciso di limitare i viaggi dei dipendenti in Italia, Giappone, Iran e Corea del Sud. Gli uffici di Google a Zurigo rimangono aperti.

Annullato il Festival del giornalismo di Perugia

In un post su Facebook gli organizzatori hanno annunciato di aver deciso di annullare il Festival Internazionale del giornalismo a causa dell’emergenza coronavirus: «Per noi è fondamentale tutelare la tranquillità e la serenità di chi lavora con noi e per noi», ha scritto Arianna Ciccone. E dà appuntamento direttamente al 2021.

2 – L'OMS ALZA IL LIVELLO D'ALLERTA 14 PAESI CONTAGIATI DALL'ITALIA

Cristiana Mangani per “il Messaggero”

L'epidemia globale di coronavirus continua ad allarmare. Ieri l'Organizzazione mondiale della sanità ha deciso di alzare l'allerta sulla sua minaccia, portandola da alta a «molto alta». Il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus ha ammesso che l'aumento di casi nei Paesi colpiti è motivo di enorme preoccupazione, dopo aver già parlato di «potenziale pandemico» del Covid-19. A Ginevra, sede dell'Oms, è stato annullato il Salone dell'auto, in programma dal 5 al 15 marzo con 600.000 visitatori previsti.

Stessa cosa a Berlino, dove si doveva svolgere dal 4 all'8 marzo la fiera del Turismo: i contagi in Germania sono raddoppiati e continuano a crescere anche in Francia, con 19 nuovi casi. Il ministro della Salute di Parigi ha raccomandato di evitare le strette di mano. «Non abbiamo ancora evidenze che il virus si stia diffondendo liberamente nelle comunità. Fin quando la situazione è questa, abbiamo ancora una chance di contenerlo», ha dichiarato Tedros, ricordando che ci sono più di 20 vaccini globalmente sotto sviluppo e trattamenti molteplici nella fase clinica, con risultati attesi «in poche settimane».

LA BLACK LIST

Lo scenario di sicuro diventa sempre più complesso perché, come ha aggiunto il direttore generale dell'Oms, ci sono da giovedì «i primi casi in Danimarca, Estonia, Lituania, Paesi Bassi, Nigeria. Tutti legati all'Italia» e «24 casi sono stati esportati dall'Italia in 14 Paesi, mentre 97 dall'Iran in 11 Paesi». A fronte di questo quadro gli Usa hanno elevato l'allerta nei confronti dell'Italia al livello 3 - lo stesso di Cina e Corea del Sud - con la quale si raccomanda ai cittadini americani di riconsiderare tutti i viaggi verso il nostro Paese a causa dell'emergenza coronavirus, evitando quelli che non sono necessari.

Così mentre la Cina comincia a diffondere dati incoraggianti: 44 morti e 327 casi aggiuntivi di contagio, al livello più basso da oltre un mese, altrove la situazione è preoccupante.

Da ieri nella black list del contagio è entrata anche l'Islanda, con un ottantenne tornato dal Nord Italia. Sono già quasi una ventina gli Stati interessati. Alcuni riguardano persone che hanno fatto viaggi all'estero per lavoro, o per turismo. E ci sono anche stranieri che hanno soggiornato nelle regioni italiane colpite e hanno portato con loro il coronavirus. A dare l'annuncio di una presenza della malattia in Nigeria, è stato il ministero della salute: «Riguarda un cittadino italiano che è tornato da Milano a Lagos dove lavora, il 25 febbraio - è stato spiegato - Il paziente è clinicamente stabile, senza sintomi gravi».

Ma la notizia preoccupa particolarmente, perché la Nigeria è il Paese più popoloso dell'Africa, con circa 200 milioni di abitanti, prima nazione al mondo con più abitanti in povertà estrema, davanti all'India. Con un sistema sanitario, certamente non in grado di sopportare una epidemia.

Anche l'Olanda ha annunciato il primo caso: una persona a Tilburg che era rientrata dal Nord Italia. Un turista danese, invece, aveva trascorso una vacanza vicino a Sondrio. Un italiano di 34 anni è il primo con l'infezione in Messico. Una donna tornata da Verona il 24 febbraio è in isolamento in Lituania, un dipendente dell'Eni è il primo caso accertato in Algeria. L'elenco continua con la Romania, la Croazia, l'Austria, e molti altri ancora.

I DATI CONTESTATI

Infine, si aggrava il bilancio dell'epidemia in Iran, dove da ieri il Parlamento è chiuso sine die dopo che l'infezione ha colpito diversi deputati e alti funzionari, tra cui la vice presidente Masume Ibtikar: altre 8 persone sono morte nelle ultime 24 ore, portando il totale a 34, il numero più alto fuori dalla Cina, che ha inviato un suo team di gestione delle emergenze in soccorso di Teheran. Il numero di contagiati è salito inoltre a 388, cioè 143 in più di ieri, secondo il ministero della Salute. Ma fonti interne al sistema sanitario locale hanno riferito alla Bbc che le vittime sarebbero almeno 210 con migliaia di contagi.

