VENI, VIDI, VIRUS – NEL MONDO SONO STATI SUPERATI I 5 MILIONI DI CONTAGI E I MORTI SONO QUASI 330MILA. GLI USA HANNO IL RECORD DI MALATI (“È UNA MEDAGLIA AL VALORE”, HA DETTO TRUMP). SEGUE LA RUSSIA, CHE VIAGGIA A 8MILA CONTAGI AL GIORNO E DAL BRASILE (+20MILA IN UN GIORNO), DOVE PERÒ SECONDO ALCUNI RICERCATORI I NUMERI SAREBBERO ALMENO 11 VOLTE SUPERIORI: “È DIVENTATO IL CENTRO PIÙ IMPORTANTE DI DIFFUSIONE A LIVELLO GLOBALE”

Oggi, secondo la Johns Hopkins University, sono stati superati i 5 milioni di contagi da coronavirus nel mondo con 328.172 decessi. Gli Stati Uniti restano il Paese più colpito con 1.551.853 infetti e 93.439 morti. La Russia ormai ha scalato la classifica delle nazioni più colpite con oltre 300mila casi, mentre il Regno Unito è il secondo Paese per numero di decessi (35.786) superando anche l’Italia (32.330).

Molto preoccupante la situazione in Brasile che in un solo giorno ha sfiorato i ventimila casi. I 19.951 casi registrati hanno fatto salire a 291.579 il totale delle persone contagiate, portando così lo Stato sudamericano a essere il terzo a livello globale. I decessi sono stati 888 per un totale di 18.859. Secondo i ricercatori brasiliani, tuttavia, questo dato sarebbe molto sottostimato e la situazione sarebbe ancora più drammatica. Per Covid-19 Brasil, portale che riunisce diverse università carioca, i contagi sarebbero 11 volte superiori a quelli ufficialmente dichiarati dalle autorità sanitarie per un totale di 3 milioni di persone.

Un numero che supererebbe persino quello degli Stati Uniti, oggi considerato l’epicentro della pandemia. «Il governo brasiliano ha perso il polso della situazione – ha dichiarato il professor Domingo Alves a Bbc News – Posso dire in modo assoluto che il Brasile è diventato il centro più importante di diffusione del virus a livello globale. Prevedo uno scenario estremamente critico fino alla fine di maggio».

