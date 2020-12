VENI, VIDI, VIRUS - STEFANIA CRAXI E IL MARITO MARCO BASSETTI SONO POSITIVI AL COVID: SONO IN FAMIGLIA NELLA VILLA AD ANSEDONIA E LA 93ENNE ANNA CRAXI È ISOLATA, MA CON LORO - ANCHE EMILIO FEDE È RISULTATO POSITIVO AL TAMPONE ED È RICOVERATO NEL “COVID RESIDENCE” DI PONTICELLI, A NAPOLI

MARCO BASSETTI STEFANIA CRAXI

1 – STEFANIA CRAXI: "POSITIVA AL COVID, IN AUTOISOLAMENTO DA GIOVEDÌ"

Da www.adnkronos.com

"Nella giornata di ieri sono purtroppo risultata positiva al COVID-19. Un virus che conferma la sua natura subdola e che, nonostante le mille accortezze e la puntuale osservazione delle regole, mi ha colpito per via familiare, ragione per la quale già da giovedì sera mi ero posta in autoisolamento".

Cosi la senatrice di Forza Italia, Stefania Craxi, in una nota annuncia di essere positiva al Covid, sottolineando: "continuerò, seppur da remoto, a svolgere le attività che mi saranno possibili e a dar seguito alle iniziative intraprese, nella speranza di poter al più presto ritornare tra i banchi del Senato, magari già in occasione del voto sulla Legge di Bilancio".

anna craxi con la figlia stefania al cimitero di hammamet

La vicepresidente della commissione Affari Esteri di Palazzo Madama ha quindi lanciato un appello: "E' importante, anche nella prossimità delle feste, che il buon senso non debba venire meno e i prossimi mesi, in attesa che la campagna di vaccinazione abbia inizio e coinvolga un nuovo significativo di cittadini, sono ancora molto delicati".

emilio fede

2 – EMILIO FEDE POSITIVO AL CORONAVIRUS: È RICOVERATO NEL COVID RESIDENCE A PONTICELLI

Melina Chiapparino per www.ilmattino.it

Emilio Fede è stato ricoverato nel Covid residence di Ponticelli, la struttura dell'Asl partenopea nata per l'assistenza dei pazienti positivi al virus asintomatici o con lievi sintomi.

L' ex direttore del Tg4 che alloggiava presso l'hotel Santa Lucia di Napoli, in regime di arresti domiciliari, è risultato positivo al tampone a cui è stato sottoposto domenica e che ha comportato il suo necessario isolamento.

STEFANIA CRAXI MARCO BASSETTI

In previsione della chiusura della struttura alberghiera che, non ha registrato prenotazioni per il periodo natalizio, Fede proseguirà il suo isolamento al Covid residence vicino l'ospedale del Mare dove è stato trasferito questa mattina. Le sue condizioni cliniche, per il momento, sono buone e non presenta alcun sintomo.

