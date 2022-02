VENTI DI GUERRA IN UCRAINA - “IL TEMPO DELLA DIPLOMAZIA STA FINENDO” – IL PORTAVOCE DEL PENTAGONO: “PENSIAMO ANCORA CHE CI SIA UN MODO PACIFICO PER EVITARE UNA GUERRA IN UCRAINA” AGGIUNGENDO DI NON POTER CONFERMARE«LA DATA DEL 16 FEBBRAIO COME QUELLA PER L'AVVIO DI UN'OPERAZIONE RUSSA - DOPO IL NULLA DI FATTO NELLA TELEFONATA DI BIDEN A PUTIN TOCCA ALLA GERMANIA TENTARE LA MEDIAZIONE. ITALIA PRONTA A INVIARE 1000 UOMINI – LA POLONIA SI PREPARA A UN MASSICCIO AFFLUSSO DI RIFUGIATI

I venti di guerra sull'Ucraina continuano a soffiare, e nessuno sembra in grado di spegnerli. Dopo l'allarme degli Usa sul rischio di un'invasione imminente, si tentano di giocare le ultime carte per evitare lo scontro armato. «C'ancora tempo per una soluzione diplomatica alla crisi, ma si sta assottigliando- ha dichiarato il portavoce del Pentagono John Kirby, intervistato da Fox News.

Pensiamo ancora che ci sia un modo pacifico per evitare una guerra in Ucraina» aggiungendo di non poter confermare«la data del 16 febbraio come quella per l'avvio di un'operazione russa in Ucraina», come riportato da alcuni media. Ieri dal colloquio tra Joe Biden e Vladimir Putin non è arrivata alcuna svolta. Anzi. In una telefonata durata poco più di un'ora, i due leader hanno sostanzialmente ribadito le proprie posizioni. Il presidente Usa minaccia: «Se invadete la pagherete cara».

Ora tocca alla Germania di Olaf Scholz, che prepara il suo incontro con Putin. Il cancelliere tedesco, che domani sarà a Kiev e martedì incontrerà Putin, vede nel conflitto tra Russia e Ucraina una «minaccia molto, molto seria alla pace in Europa». In caso di aggressione militare contro l'Ucraina, che mettesse in pericolo la sua integrità territoriale e sovranità, ci sarebbero «dure reazioni e sanzioni», ha dichiarato oggi a Berlino. Contromisure preparate con cura, ha aggiunto, e che entrerebbero in vigore immediatamente. Scholz ha chiesto consiglio ad Angela Merkel. Che, sottolinea la Bild, conosce Putin «come pochi altri capi di governo o di Stato, lo ha incontrato molte volte, sia in tempi buoni che cattivi. Conosce i giochi di potere che Putin usa volentieri nei confronti dei suoi interlocutori».

Intanto il presidente ucraino Zelensky oggi ha avuto una conversazione con il presidente del consiglio europeo Michel, a cui ha chiesto sanzioni preventive contro la Russia. E che ha in programma anche una chiamata a Biden.

Dagli Stati Uniti il segretario di stato americano Blinek avvisa: «Nessuno dovrà sorprendersi qualora la Russia dovesse provocare un incidente che poi userà per giustificare l'azione militare che ha pianificato» ha dichiarato. Il rischio di un intervento militare e «la minaccia sono imminenti», ha detto definendo l'operazione «la cosa più prudente da fare».

L'Ucraina e manterrà aperto il suo spazio aereo nonostante le minacce di un'invasione russa. «Lo spazio aereo dell'Ucraina rimane aperto e lo Stato sta lavorando per prevenire i rischi per le compagnie aeree», si legge in una nota del ministero delle Infrastrutture di Kiev, «la chiusura dello spazio aereo è un diritto sovrano dell'Ucraina e non è stata presa alcuna decisione in questo senso».

E mentre cresce a livello diplomatico la tensione tra Washington e Mosca, accusata di incrementare la propria presenza militare a ridosso del territorio ucraino, il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha assicurato che «Negli ultimi giorni non sono stati registrati drastici cambiamenti» alla frontiera». Senza cambiamenti sostanziali anche le attività nei «territori occupati», ha aggiunto, parlando delle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk, nell'est del paese. L'Ucraina, ha quindi proseguito, continua «a lavorare attivamente con gli alleati e dall'interno», certa che la diplomazia sia l'unica via percorribile per risolvere la crisi. «L'Ucraina non è sola. La situazione è sotto controllo e il paese è preparato a qualunque tipo di scenario», ha assicurato.

«E' ovvio che a causa della situazione in Ucraina ci stiamo preparando per vari scenari. Uno di questi riguarda le azioni legate al possibile afflusso di rifugiati dall'Ucraina che, a causa di un possibile conflitto, potrebbero cercare rifugio nel nostro Paese». Lo ha scritto su Twitter il ministro dell'Interno polacco, Mariusz Kaminski. Polonia e Ucraina condividono una frontiera lunga oltre 530 km

