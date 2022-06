12 giu 2022 20:00

VENTIMILA LEGHE SOPRA AI MARI - IN POLINESIA UN GRUPPO DI TURISTI SI E' FATTO PORTARE IN BARCA A OSSERVARE LE MOSTROUSE ONDE CHE SI FORMANO IN UN DETERMINATO PUNTO DELL'OCEANO PACIFICO - ARMATI DI MACCHINE FOTOGRAFICHE E TELEFONINI, SI SONO LASCIATI TRASPORTARE DAL MOTO SINUOSO DELLA PRIMA ONDA, MA ALL'ARRIVO DELLA SECONDA ALCUNI DI LORO SONO STATI SBALZATI DIRETTAMENTE IN MARE E... - VIDEO