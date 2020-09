VENTIMILA LUSSI SOPRA IL MARE – GLI APPASSIONATI DI AUTO E YACHT POSSONO GODERE IN UN COLPO SOLO ACQUISTANDO XENOS, IL SUPERYACHT DI LUSSO DI 40 METRI CAPACE DI VIAGGIARE A 90 NODI: MA IL VERO COUP DE THÉÂTRE È SUL PONTE REGOLABILE DI POPPA CHE SI APRE PER PARCHEGGIARE UNA BUGATTI CHIRON. LA MITICA HYPERCAR È INCLUSA NELLO YACHT, IL CUI PREZZO FINALE È DI… VIDEO

Alberto Brigidini per "style.corriere.it"

XENOS, IL SUPERYACHT DEL FUTURO

xenos 7

D’accordo, si tratta per ora solo di un concept yacht firmato da Lazzarini Design Studio di Roma. Ma Xenos, questo il nome del progetto per uno yacht super performante di 40 metri, ha tutte le carte in regola per imporsi come massima espressione di superyacht di lusso, ad alto contenuto tecnologico e dal carattere sportivo.

A cominciare dalla potenza dei suoi motori, variabile da 7.300 a 15.000 hp, che consente di raggiungere 90 nodi di velocità massima, al top della sua categoria. Ma il vero coup de théâtre è sul ponte regolabile di poppa che si apre per parcheggiare una Bugatti Chiron. La mitica hypercar dalle prestazioni mozzafiato è inclusa nello yacht, il cui prezzo finale si aggira attorno a 39 milioni di Euro.

xenos 8

LUSSO E TECNOLOGIA

Lusso e prestazioni, ma anche tanta tecnologia. Xenos è concepito con largo impiego di alluminio e carbonio, materiali leggeri e performanti per eccellenza. Sulla copertura un sistema di pannelli solari incamera energia rinnovabile in modo da configurare lo yacht in versione ibrida o 100% elettrica con un’autonomia di navigazione di circa 8 ore.

xenos 6

Inoltre, sono disponibili diversi settaggi di navigazione: con scafo convenzionale o in versione foil set up per volare letteralmente sulla superficie del mare grazie a speciali lamine che innalzano lo scafo. Infine, le speciali finestrature fotocromatiche si adeguano automaticamente all’intensità della luce esterna, garantendo sempre la giusta luminosità e il massimo comfort di bordo.

xenos 4

GLI INTERNI

Xenos è previsto in due versioni: Hyperyacht ad uso privato o Seajet Piercer per trasporto passeggeri. Nel primo caso il layout prevede un grande salone panoramico sul ponte principale e al livello inferiore, tre ampie cabine, cucina e soggiorno. La versione Seajet Piercer accoglie fino a 180 passeggeri sistemati in diverse classi come per i voli intercontinentali. Inoltre al posto del prendisole/jacuzzi di poppa si trova una piattaforma per elicottero e drone.

xenos 2 xenos 1 xenos 9 xenos 3