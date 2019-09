VENTIMILA LUSSI SOPRA IL MARE – SE AVETE QUALCHE SOLDINO DA BUTTARE IN ACQUA, GUARDATE QUALI SONO I CINQUE YACHT PIÙ INCREDIBILI DI SEMPRE - CE N’È UNO CON UNA SALA SEMI-SOMMERSA, UN ALTRO CON UN VERO E PROPRIO CINEMA ALL’APERTO. E POI: UN PANFILO CON UN ENORME SCIVOLO E UNO CHE VIENE FORNITO CON UN MINI SOTTOMARINO (VIDEO)

Da "www.corriere.it"

savannah 1

I proprietari? Sono tutti multimiliardari. Di loro si conosce la lunghezza dello yacht posseduto, ma non sempre il nome. Già, perché navigare sul mare con queste imbarcazioni è un lusso che pochissimi possono permettersi. Ci vogliono, infatti, ingenti fortune per queste enormi barche iper-tecnologiche. L’inglese Daily Mail ha recentemente presentato i cinque yacht più incredibili che – se volete farci un pensierino – si possono noleggiare o persino comprare (tramite SuperYachtsMonaco o CharterWorld). Ce n’è uno con una sala semi-sommersa chiamata “Nemo room”, un altro con un vero e proprio cinema all’aperto. E poi: un panfilo con un enorme scivolo e uno che viene fornito con un mini sottomarino.

saluzi 4

“Khalilah” (prezzo di noleggio da 245.000 a 255.000 euro a settimana) ha una lunga scalinata che porta direttamente in mare. Il luogo perfetto per fare musica, apparentemente.

Il soggiorno sullo yacht Khalilah vanta delle lunghe pareti di vetro – per godere del mare all’orizzonte in ogni istante.

saluzi 3

Lungo 49 metri, è immediatamente riconoscibile grazie alle sue ampie curve in carbonio-composito e alla finitura lucida color “oro”.

All’interno: pavimenti in rovere, quadri di pop art della collezione dell’armatore alle pareti, un salone sul ponte principale avvolto in finestre trasparenti, un bar in legno di betulla e porte in vetro che conducono ad una zona pranzo coperta con un tavolo in legno di cactus per 10 persone.

khalilah 5

Se non vi basta c’è pure un jet pack, un hoverboard, un wakeboard, una moto d’acqua, un kayak, un paddleboard.

Uno dei bagni della barca. Può ospitare 11 persone in totale per la notte.

“Aurelia”: da 105.000 euro a settimana. Un enorme scivolo parte dal ponte della barca e finisce direttamente in mare.

saluzi 1

Può ospitare fino a otto passeggeri in quattro camere, tutte ispirate al design delle auto sportive (come si vede anche dall’esterno dello yacht).

“Saluzi”: da 480.000 euro a settimana. Una delle caratteristiche dello yacht è il cinema all’aperto, da godere sotto le stelle in mezzo all’oceano.

Non manca: una lounge per il karaoke, un trendy bar esterno e, ovviamente, due vasche idromassaggio.

aurelia 1

Non solo: il “Saluzi” (69 metri di lunghezza) vanta persino tavoli da gioco per provare l’esperienza del casinò tra le onde.

C’è poi una grande piscina (direttamente in mare), che può essere organizzata a piacere, direttamente dall’equipaggio.

“Saluzi” può ospitare fino a 32 persone nelle 16 suite di lusso.

yacht capri

“Savannah”: da 1 milione di euro a settimana. Il pezzo forte è un favoloso salotto sottomarino – la “stanza Nemo”

“Savannah” si è aggiudicato il riconoscimento “Motor Yacht dell’anno” ai World Superyacht Awards del 2016.

Sullo yacht c’è anche una piscina di nove metri, una palestra, una spa. E poi: un equipaggio di 24 persone che include una massaggiatrice e un’estetista.

aurelia 2

“Sofia”: in vendita per 16 milioni di euro.

Vanta 5 cabine extra lusso, un bar in pietra e una sala da pranzo con vista mare. E per i più temerari, un mini sottomarino con tre posti.

khalilah 1

L’ascensore interno garantisce un collegamento veloce tra i quattro ponti, già uniti peraltro da una bellissima scala a chiocciola.

saluzi 5 sofia 1 saluzi 2 savannah 3 sofia 2 savannah 4 savannah 5 savannah 2 khalilah 4 khalilah 3 khalilah 2