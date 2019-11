VENTIMILA LUSSI SOPRA IL MARE - QUATTRO CABINE CHE POSSONO OSPITARE FINO 12 PERSONE, UN PONTE PRIVATO CON UNA TERRAZZA SOLARIUM COMPRENSIVA DI VASCA IDROMASSAGGIO E BAR - IL ROYAL FALCON ONE, IL LUSSUOSO SUPERYACHT PROGETTATO DA PORSCHE, PUÒ RAGGIUNGERE I 35 NODI CON UN'AUTONOMIA DI CIRCA 3.200 CHILOMETRI CON UN CONSUMO DI… - VIDEO

Da "www.lastampa.it"

Quattro spaziose cabine che possono ospitare fino 12 persone, un ponte privato con una terrazza solarium comprensica di vasca idromassaggio e bar. É questo il Royal Falcon One, il lussuoso superyacht progettato da Porsche che può raggiungere i 35 nodi con un'autonomia di circa 3.200 chilometri con un consumo di carburante ridotto.

Commissionato per la prima volta nel 2009, quando la Royal Falcon Fleet chiesero allo Studio F.A. Porsche uno yacht che "nessuno aveva mai costruito".

Il Royal Falcon One, da molti paragonato a una navicella spaziale per il suo look, è quotato esclusivamente su Camper & Nicholsons International e il suo prezzo è disponibile solo su richiesta.

