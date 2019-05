VENTO DI CAZZATE – FLAVIA VENTO NON PERDE OCCASIONE PER SPARARNE UNA DELLE SUE: QUESTA VOLTA SCRIVE SU TWITTER A LEO DICAPRIO REDARGUENDOLO: “MI DISPIACE LEO, MA IO NON FAREI MAI UN FILM CON QUENTIN TARANTINO, FA FILM PER MALATI DI MENTE”- IL WEB LA RANDELLA: “NON TI PREOCCUPARE, NON CORRI QUESTO PERICOLO…” (VIDEO)

Sandra Rondini per "www.ilgiornale.it"

flavia vento 1

Ben felice che Quentin Tarantino con il suo “Once Upon a Time... in Hollywood" non abbia vinto neppure un premio al Festival di Cannes 2019, Flavia Vento ha voluto indirizzare un messaggio a Leonardo DiCaprio, co-protagonista del film insieme a Brad Pitt.

"Mi spiace @LeoDiCaprio ma io non farei mai un film con Quentin Tarantino, fa film per malati di mente", gli ha scritto la soubrette, scatenando l’ilarità dei social. Flavia Vento conosce DiCaprio? Non è dato saperlo, ma a quanto pare si è sentita in dovere di dirgli che, fosse stata al posto suo, lei non avrebbe mai accettato di fare un film con il regista di “Pulp Fiction” che nelle sue pellicole farebbe “abuso di violenza, sadismo e sesso”, come sostiene la Vento.

di caprio tarantino

Quando i follower hanno letto il suo post, l’iniziale incredulità ha poi lasciato il posto all’ironia con frasi come “Flavia, ho visto Tarantino piangere leggendo il tuo tweet!”, mentre un altro utente l’ha rassicurata: "Tranquilla, il problema di recitare con lui non ti si presenterà mai. Vivi serena".

flavia vento

Colta sul vivo, sempre su Twitter Flavia Vento ha risposto ai follower: “Ma uno può dire quello che pensa? Per me i film di Tarantino fanno paura, non sono educativi. E io dico quello che penso”. La risposta di DiCaprio a Flavia Vento? Non pervenuta.

