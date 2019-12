VENTO DI SCIROCCO SUL NATALE – ARRIVA IL CALDO ANOMALO: TEMPERATURE FINO A 20 GRADI, POI TORNA IL MALTEMPO - FINO A MARTEDÌ LE PIOGGE INTERESSERANNO PRINCIPALMENTE IL NORDOVEST, SOPRATTUTTO LA LIGURIA E GENOVA. POI DA MERCOLEDÌ GIUNGERÀ DAL NORD AFRICA UN VORTICE CICLONICO CHE FARÀ PEGGIORARE FORTEMENTE IL TEMPO…

Venti di scirocco suill'Italia con temperature in aumento e pioggie via via più diffuse. Dopo un periodo invernale per il Nord Italia e climaticamente nella norma per il Centro-Sud ora ne inizierà un altro caratterizzato da un caldo decisamente anomalo su tutte le regioni. L'arrivo di venti di Scirocco farà schizzare le temperature sopra la media del periodo su tutta Italia con precipitazioni in aumento. Il team del sito iLMeteo.it avvisa che fino a martedì le piogge interesseranno principalmente il Nordovest, soprattutto la Liguria e Genova.

Da mercoledì giungerà dal Nord Africa un vortice ciclonico che farà peggiorare fortemente il tempo sulla Sardegna, ma le piogge continueranno a bagnare il Nordovest e l'arco alpino dove la neve, a causa dei venti più miti meridionali, scenderà sopra i 1600 metri circa. Altre piogge bagneranno Sicilia e Calabria. Giovedì si prevede una giornata a tratti instabile con precipitazioni soprattutto al Nord (neve a 1500-1700 metri), rovesci sulle regioni tirreniche (Lazio e Campania) e sparsi sul resto del Sud. In queste giornate le temperature saliranno di parecchi gradi sopra la media del periodo.

Basti pensare che al Sud di giorno si sfioreranno i 20°C, al Centro (come sul Lazio) si raggiungeranno i 18°C e al Nord (specie al Nordest) si registreranno punte di 15-16°C. Il team del sito iLMeteo.it avverte però che la giornata di venerdì vedrà l'arrivo di un forte peggioramento del tempo. Furiosi venti di scirocco soffieranno su tutti i bacini, piogge abbondanti o molto abbondanti interesseranno Piemonte e Liguria con rischio concreto di alluvioni. La neve cadrà abbondante sulle Alpi sopra i 1200 metri circa. Il maltempo poi raggiungerà in serata anche Toscana, Lazio e infine Campania con altri intensi rovesci di pioggia.

