LA VERA DOMANDA È: CHI HA CORROTTO L'UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA AFFINCHÉ SUAREZ PASSASSE L'ESAME? – IL COLONNELLO DELLA GUARDIA DI FINANZA SARRI (IRONIA DEL DESTINO) CHE HA SCOPERTO IL TEST TRUCCATO DELL’ATTACCANTE URUGUAIANO: “LA JUVE HA ORGANIZZATO L'ESAME MA NON È INDAGATA” - TWEET! “PARTECIPARE AD UNA TRUFFA È IL VERO ESAME PER DIVENTARE ITALIANO”; "ERA COSÌ INATTESO CHE L'ESAME DI SUAREZ FOSSE UNA TRUFFA CHE CANTONE AVEVA MESSO SOTTO INTERCETTAZIONE I VERTICI DELL'UNIVERSITÀ DI PERUGIA”

suarez tweet

Luigina@LuiginaSi

Non puoi distrarti 1 attimo che la Juventus t'aggiorna il palmares dei reati... #Suarez

Sarx88@Sarx88

Partecipare ad una truffa è il vero esame per diventare italiano #Suarez

Corsivi Granata@CorriereG

Il reddito dà cittadinanza #Suarez

marco@emmezetaJ

Quindi #Suarez non avrebbe passato gli Oriali

Alessandro Antinelli@AleAntinelli

Ragazzi nati in Italia che sputano sangue per avere la cittadinanza. E poi #Suarez . Un paese allergico alle regole e alla logica.

riccardo cucchi@CucchiRiccardo

Leggo le notizie sull'esame di italiano "finto" di #Suarez e penso agli studenti (quelli veri), ai ragazzi nati in Italia che non riescono a diventare italiani, ai docenti che si sarebbero prestati a #Perugia. E sprofondo nella vergogna. Da italiano.

suarez tweet

Fabrizio Biasin@FBiasin

"Con 10 milioni di stipendio non glieli puoi far saltare perché non ha il B1". "Ma non coniuga i verbi, parla all'infinito...". "L'abbiamo instradato bene, sta memorizzando parte dell'esame". "Mi dici tu quale voto ci do e via". Perché "ci do", invece, è italiano. #Suarez

Luca Marelli@LucaMarelli72

La vicenda #Suarez non deve essere banalizzata trasformandola in una roba da salotti sportivi. La vicenda Suarez fa schifo perché dimostra, ancora una volta, che i meriti non servono, sono sufficienti interessi, soldi e raccomandazioni. L'Italia è un circo.

Sabine Bertagna@SBertagna

Ma la vera domanda è: chi ha corrotto l'Università di Perugia affinché Luis #Suarez passasse l'esame?

The Dark Side of the Moon@Sydwerehere

suarez tweet

Era così inatteso che l'esame di Suarez fosse una truffa che i vertici dell'Università che Cantone aveva messo sotto intercettazione i vertici dell'Università di Perugia #Suarez

Unfair Play@unfair_play

A dirla tutta, è difficile pensare a una vicenda più italiana di questa. #Suarez

Giacomo Aiello@Giacomo_Aiello

Eppure #Suarez mastica bene l'italiano. Sì, Chiellini.

Ruttosporc@Ruttosporc

ULTIM'ORA - La Juventus si difende: "Anche nelle partite con Sassuolo, Udinese ed Atalanta il punteggio è attribuito prima della prova" #Suarez

suarez tweet

“La Juventus ha organizzato l'esame, al momento non è indagata. Indagine nata per caso dalle intercettazioni”. In diretta a Radio Punto Nuovo, è intervenuto Selvaggio Sarri, colonnello della Guardia di Finanza che coordina le indagini sul caso Suarez: “L’indagine è nata per caso, come la maggior parte di queste.

Siamo partiti, a febbraio 2020, a fare accertamenti sull'Università per Stranieri di Perugia per attività poco trasparenti. Ci siamo trovati in questa situazione in cui è stato chiesto, da parte di una squadra di Serie A, di far svolgere l’esame a Suarez.

La Juventus era intenzionata a tesserare il giocatore e l’Università era disponibile nel far sostenere l’esame. I problemi sono sorti quando ci siamo trovati di fronte ad una persona che non aveva alcuna conoscenza dell’italiano. Formalmente è stato conseguito con un livello di conoscenza intermedio, ma abbiamo scoperto fosse tutto predeterminato. Non c’è stata alcuna pressione esterna, è stata iniziativa di chi lavora all'Università di Perugia che si sono lasciati ammaliare da un personaggio del genere".

suarez

"La Juventus non è indagata, attualmente, ma vediamo cosa emergerà. Cosa rischiano gli esaminatori e Suarez? Il giocatore non rischia nulla. Questo tipo di reato viene imputato solo ai pubblici ufficiali: reato di rivelazione del segreto d’ufficio e, successivamente, nel momento del verbale falso, si ha la falsità ideologica di pubblici ufficiali in atti pubblici. A prescindere dal caso concreto, è l’indole dell’uomo che fa trasgredire le regole. Purtroppo ci sono delle regole che vanno rispettate per garantire l’uguaglianza di tutti, ahimè sono stati sfortunati ad aver compiuto questi atti mentre stavamo indagando su di loro. Parente di Sarri? Se lo fossi, sarei sui campi di calcio e non dietro una scrivania (ride, ndr)".

