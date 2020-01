20 gen 2020 15:41

LA VERA GUERRA IN LIBIA È QUELLA DEL PETROLIO – HAFTAR FA FINTA DI ESSERE DISPONIBILE A MANTENERE LA TREGUA MA NEL FRATTEMPO CHIUDE I POZZI PETROLIFERI DELL’OVEST, TRA CUI UNO DOVE OPERA ENI - OLTRE A ESSERE UN CASINO PER LA SOCIETÀ ITALIANA, LO È ANCHE PER LA POPOLAZIONE LIBICA, CHE VIVE PRATICAMENTE SOLO DELLA PRODUZIONE PETROLIFERA…