LA VERA GUERRA SI COMBATTE IN FONDO AL MARE – XI E PUTIN HANNO MESSO NEL MIRINO I CAVI SOTTOMARINI CHE TRASPORTANO LA MAGGIOR PARTE DEL TRAFFICO INTERNET MONDIALE – “THE ECONOMIST”: “IL TIMORE DI GOVERNI OCCIDENTALI È CHE LE COMUNICAZIONI SOTTOMARINE POSSANO ESSERE PARALIZZATE IN CASO DI CRISI O IN TEMPO DI GUERRA, O INTERCETTATE PER CARPIRE SEGRETI IN TEMPO DI PACE. LA RUSSIA HA INVESTITO MOLTO NELLE CAPACITÀ NAVALI PER IL SABOTAGGIO SOTTOMARINO”

Estratto dell’articolo da “The Economist”- dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Non molto tempo fa, una parte del governo britannico ha chiesto a Rand Europe, un think-tank di Cambridge, in Inghilterra, di condurre una ricerca sulle infrastrutture critiche sottomarine. Il think-tank ha studiato le mappe disponibili al pubblico dei cavi di Internet e dell'elettricità. Ha intervistato esperti. Ha organizzato dei focus group.

A metà del processo Ruth Harris, la responsabile del progetto, si rese conto di aver inavvertitamente portato alla luce molti dettagli sensibili che potevano essere sfruttati dalla Russia o da altri avversari. Quando si rivolse all' innominato dipartimento governativo, questi rimasero scioccati. La reazione, ricorda, fu: "Oh mio Dio. È un segreto".

vladimir putin e xi jinping a pechino

Quando hanno saputo che il team di Harris era composto da persone provenienti da tutta Europa, hanno chiesto che venisse rivisto, come dice lei stessa: "Deve essere un'attività riservata agli occhi degli inglesi".

Da molti anni i governi occidentali si preoccupano silenziosamente della sicurezza dei cavi sottomarini, che trasportano la maggior parte del traffico internet mondiale. Ma solo di recente la questione è stata messa a fuoco, a causa di una serie di incidenti oscuri dal Mar Baltico al Mar Rosso e di una più ampia consapevolezza che le infrastrutture, di qualsiasi tipo, sono un obiettivo per la sovversione e il sabotaggio.

In tutta Europa, le spie russe e i loro proxy hanno attaccato obiettivi legati all'Ucraina, hackerando servizi idrici, incendiando magazzini e progettando di colpire le basi militari americane in Germania. Il timore è che le comunicazioni sottomarine possano essere paralizzate in caso di crisi o in tempo di guerra, o intercettate per carpire segreti in tempo di pace. E mentre l'America e la Cina si contendono l'influenza in tutta l'Asia, i cavi sottomarini sono diventati una parte cruciale della loro competizione.

Secondo TeleGeography, una società di dati, più di 600 cavi sottomarini attivi o in progetto attraversano gli oceani del mondo, per un totale di oltre 1,4 milioni di chilometri, sufficienti per andare dalla Terra alla Luna più di tre volte. Queste reti trasportano la maggior parte del traffico Internet. Per fare un esempio, l'Europa è collegata all'America da circa 17 cavi, soprattutto attraverso la Gran Bretagna e la Francia (vedi mappa). Ogni anno più di 100 cavi vengono danneggiati in tutto il mondo, molto spesso da pescherecci e navi erranti che trascinano le loro ancore.

[…]

Sotto la superficie

La Russia ha investito molto nelle capacità navali per il sabotaggio sottomarino, soprattutto attraverso il Gugi, un'unità segreta che opera in acque profonde con sottomarini e droni navali. "I russi sono più attivi di quanto li abbiamo visti da anni in questo campo", ha avvertito l'anno scorso il capo dell'intelligence della Nato. Un rapporto pubblicato a febbraio da Policy Exchange, un think tank di Londra, ha affermato che dal 2021 ci sono stati otto incidenti di taglio di cavi "non attribuiti ma sospetti" nella regione euro-atlantica e più di 70 avvistamenti registrati pubblicamente di navi russe "che si comportano in modo anomalo vicino a infrastrutture marittime critiche".

XI JINPING E JOE BIDEN

Nel suo rapporto annuale di febbraio, l'intelligence norvegese ha affermato che la Russia ha anche mappato per anni le infrastrutture critiche del petrolio e del gas del Paese. "Questa mappatura è ancora in corso, sia fisicamente che nel dominio digitale [e] potrebbe diventare importante in una situazione di conflitto".

Il problema non è limitato all'Europa. A febbraio sono stati danneggiati tre cavi sottomarini che attraversavano il Mar Rosso, interrompendo la rete Internet in tutta l'Africa orientale per oltre tre mesi. La causa è stata probabilmente un attacco missilistico alla Rubymar, una nave per la produzione di fertilizzanti, da parte degli Houthi, un gruppo di ribelli dello Yemen che ha minacciato la navigazione in solidarietà con Hamas a Gaza.

Quando la Rubymar è stata abbandonata dall'equipaggio, per poi affondare, si pensa che la sua ancora si sia trascinata sul fondo marino e abbia tagliato i cavi. A marzo si è verificata un'interruzione simile in tutta l'Africa occidentale, quando un altro sistema di cavi cruciale è stato interrotto al largo della Costa d'Avorio, forse a causa dell'attività sismica sul fondale marino.

Gli strateghi americani temono una potenziale minaccia cinese ai cavi anche in Asia. Taiwan, in particolare, dipende in misura preponderante dai cavi sottomarini per le comunicazioni internazionali e ha un numero relativamente piccolo di terminali, dove arrivano a terra.

[…]

vladimir putin e xi jinping a pechino

Il taglio dei cavi potrebbe anche servire a scopi bellici più ampi. "Il modo migliore per far crollare la flotta di droni statunitense o per minare il sistema di intelligence Five Eyes, che dipende in larga misura dalla sorveglianza di Internet", scrivono Richard Aldrich e Athina Karatzogianni, una coppia di storici dell'intelligence, "sarebbe quello di attaccare i cavi sottomarini".

I giochi di guerra condotti dal CNA nel 2021 hanno rilevato che gli attacchi ai cavi cinesi "hanno spesso provocato la perdita della connettività Internet terrestre a Taiwan, Giappone, Guam e Hawaii, costringendo queste isole a fare affidamento su una larghezza di banda inferiore e su comunicazioni satellitari più vulnerabili". (Al contrario, gli stessi giochi di guerra hanno rilevato che la Russia, con limitate unità specializzate nel taglio dei cavi, "non è riuscita a sradicare rapidamente le fitte comunicazioni via cavo tra il Nord America e l'Europa").

[…]

Una volta che il danno si verifica, ripararlo è difficile. Il mondo ha solo una sessantina di navi per le riparazioni, il che significa che le falle potrebbero non essere riparate per mesi. Molte non battono bandiera americana o di uno dei suoi alleati, osserva Evan D'Alessandro del King's College di Londra, che studia i cavi sottomarini. La sfida si aggraverebbe in tempo di guerra, dove il taglio dei cavi cinesi si concentrerebbe su aree fortemente contese vicino alla costa di Taiwan.

Le navi per la riparazione dei cavi dovevano essere scortate da navi da guerra durante la prima e la seconda guerra mondiale, osserva D'Alessandro. In una guerra nel Pacifico, osserva, l'America e le marine alleate avrebbero poche navi di riserva per questo compito. In parte per mitigare questo problema, il Pentagono ha istituito nel 2021 una Flotta di sicurezza via cavo, in cui gli operatori di navi via cavo battenti bandiera americana e con equipaggio ricevono uno stipendio annuale di 5 milioni di dollari in cambio di un preavviso di 24 ore in caso di crisi e della disponibilità a prestare servizio in tempo di guerra.

[…]

XI JINPING JOE BIDEN

In effetti, il timore dello spionaggio cinese è uno dei motivi per cui l'America si è interessata così tanto all'infrastruttura di cavi asiatica in rapida crescita. Tra il 2010 e il 2023, nella regione sono stati posati circa 140 nuovi cavi, rispetto ai soli 77 dell'Europa occidentale. La Cina è diventata un attore importante in questa corsa ai cavi attraverso hmn Technologies, un'azienda precedentemente nota come Huawei Marine Networks. L'azienda vanta di aver posato oltre 94.000 km di cavi in 134 progetti.

Nel 2020 l'America, allarmata da questa tendenza, ha bloccato il coinvolgimento di hmn in un cavo da 600 milioni di dollari proposto da Singapore alla Francia, passando per l'India e il Mar Rosso, noto come SeaMeWe-6, offrendo sovvenzioni alle aziende concorrenti e minacciando sanzioni contro hmn. Queste avrebbero impedito alle aziende americane di utilizzare il cavo. Secondo una recente indagine dell'agenzia di stampa Reuters, questo è stato uno degli almeno sei accordi sui cavi in Asia interrotti dall'America tra il 2019 e il 2023.

Problemi in paradiso

Gli alleati regionali dell'America sono altrettanto desiderosi di limitare l'influenza cinese. Nel 2017 un tentativo cinese di collegare l'Australia e le Isole Salomone nel Pacifico meridionale è stato contrastato dal governo australiano, che ha stabilito un progetto alternativo coinvolgendo Nokia, un'azienda finlandese. L'Australia sta ora finanziando altri due cavi verso Palau e la Micronesia orientale, una coppia di arcipelaghi in cui Cina, America e Australia si sono contese l'influenza negli ultimi anni.

[…]

"La capacità di operare a profondità estreme potrebbe non essere più appannaggio esclusivo delle grandi potenze", afferma Sidharth Kaushal di rusi, un altro think tank. La sfida per le potenze più piccole, dice, sarà spesso quella di identificare il percorso preciso dei cavi. Questo può richiedere anni di sorveglianza in tempo di pace. Non c'è da stupirsi, quindi, che molti governi occidentali preferiscano tenere nascosti questi dettagli.

MAPPA DEL CAVO SOUTH EAST ASIA-MIDDLE EAST-WESTERN EUROPE 6 xi jinping e joe biden