LA VERITA' SU SAMAN ABBAS - I CARABINIERI SONO PRONTI A PARTIRE PER IL PAKISTAN IN CERCA DEI PARENTI DELLA RAGAZZA SCOMPARSA A NOVELLARA - LA MADRE E IL PADRE SONO PARTITI TUTTI IL 1 MAGGIO, MA DAGLI ACCERTAMENTI SI E' SCOPERTO CHE IL VIAGGIO ERA PROGRAMMATO DA DIVERSI GIORNI - GLI INQUIRENTI STANNO VERIFICANDO I CONTENUTI DELL'ULTIMA SEGNALAZIONE ANONIMA: "SCAVARE NELLE VALLI TRA NOVELLARA E GUASTALLA: SAMAN E' STATA FATTA A PEZZI E GETTATA LI'..."

Fabio Amendolara per “la Verità”

novellara le ricerche dopo la scomparsa di saman abbas 2

La prossima mossa degli inquirenti è partire per il Pakistan alla ricerca dei parenti latitanti di Saman Abbas, la diciottenne scomparsa nel nulla la notte tra il 30 aprile e l'1 maggio scorso a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, e probabilmente uccisa dopo essersi opposta a un matrimonio combinato.

Lì sono fuggiti Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, papà e mamma della scomparsa, lo zio Danish Hasnain, che nella ricostruzione degli investigatori sarebbe l'esecutore materiale dell'omicidio (è indicato dai testimoni come una persona violenta ma molto rispettata nella famiglia), e Nomanulhaq Nomanulhaq, uno dei due cugini filmati dalla telecamera dell'azienda agricola mentre trafficava con arnesi da lavoro e con una pala in un orario sospetto.

novellara le ricerche dopo la scomparsa di saman abbas 3

Sono partiti tutti di prima mattina l'1 maggio, dopo aver caricato i bagagli, una grossa valigia e uno zainetto molto simile a quello che portava sulle spalle Saman quando è scomparsa, su una Opel Zafira di colore scuro. È stato il titolare dell'azienda agricola nella quale lavoravano i familiari di Saman a riferire agli investigatori di quella singolare partenza per il Pakistan.

Dagli accertamenti svolti all'agenzia di viaggi Punjabi preet travel di Novellara, poi, emerge un ulteriore dettaglio inquietante: il viaggio era stato programmato da diversi giorni (circostanza usata da chi indaga per contestare la premeditazione) e prenotato solo per il padre e per la madre di Saman. Nessuna prenotazione per Saman, né per il fratellino Alì (che infatti è rimasto in Italia). Inoltre, i biglietti erano di sola andata. Il rientro in Pakistan, nell'ottica dell'accusa, avrebbe aggravato il quadro probatorio.

DANISH HASNAIN - LO ZIO DI SAMAN ABBAS

Al momento non si hanno notizie dello zio Danish e del cugino Nomanulhaq. L'altro cugino, Ikram Ijaz, invece, è stato rintracciato e fermato in Francia mentre stava cercando di raggiungere la Spagna. Dal momento dell'estradizione è detenuto nel carcere di Reggio Emilia. Nonostante gli interrogatori, però, non ha dato indicazioni sulla fuga degli altri membri della famiglia e, dopo un ricorso al Tribunale del Riesame, è stata confermata la sua carcerazione.

Nel frattempo si stanno verificando i contenuti dell'ultima macabra segnalazione arrivata in forma anonima l'altro giorno via posta alla redazione di Reggio Emilia del Resto del Carlino (nella quale si invitava a «Scavare in zona Bagna, nelle Valli tra Novellara e Guastalla: Saman è stata fatta a pezzi e gettata lì»), dopo un confronto con l'Interpol, gli investigatori hanno stabilito che era opportuno programmare il viaggio per il Pakistan.

I GENITORI DI SAMAN ABBAS IN FUGA A MALPENSA

La Procura si è occupata di tutte le questioni giudiziarie. E i carabinieri pare abbiano già individuato la squadra che dovrà affrontare le difficoltà, anche di natura logistica, che sembra presentare in questo momento il Pakistan. La casa degli Abbas, poi, stando a quanto scoperto dagli inviati di Fuori dal coro (la trasmissione condotta da Mario Giordano su Rete4), sarebbe chiusa da diversi mesi con un lucchetto.

lettera saman abbas resto del carlino

Un cugino del padre, intervistato, ha contribuito alla solita nenia proposta dai parenti, confermando che Saman è andata via di sua volontà e che i «media» riportano «solo bugie». Sostiene, inoltre, di non vedere da tempo suo cugino (ovvero il padre di Saman). Che di certo, però, è in Pakistan, perché ha pubblicato un video mentre era presente in una famosa moschea di Charanwala. Probabilmente le ricerche degli investigatori partiranno da lì: dalle ultime tracce lasciate in giro da Shabbar Abbas e da sua moglie.

la fuga dei genitori di saman all aeroporto di milano malpensa 3 la fuga dei genitori di saman all aeroporto di milano malpensa 1 PADRE E ZIO saman abbas IN PAKISTAN le ultime immagini di saman abbas viva dritto e rovescio SAMAN ABBAS DANISH HASNAIN ZIO DI SAMAN ABBAS un fermo immagine del video che mostra lo zio e due cugini di saman abbas LA FOTO DI SAMAN ABBAS CON IL LIVIDO SULLA GUANCIA