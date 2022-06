15 giu 2022 13:40

LA VERITÀ AFFIORA SOTTO LA VALANGA: A CAUSARE LA FRANA SUL RIGOPIANO NON FU IL TERREMOTO - PRIMA SENTENZA A CINQUE ANNI DALLA TRAGEDIA DELL'HOTEL TRAVOLTO DALLA NEVE, IN CUI MORIRONO 29 PERSONE: SECONDO IL TRIBUNALE CIVILE DI MILANO NON C'ENTRANO LE SCOSSE CHE QUEL GIORNO INTERESSARONO L'ABRUZZO - L'ALBERGO ERA COSTRUITO IN UNA ZONA CONSIDERATA NON SICURA...