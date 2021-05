VERIZON? UN VERO DISASTRO - LA COMPAGNIA AMERICANA VENDE YAHOO E AOL AL FONDO APOLLO PER 5 MILIARDI DI DOLLARI: NEL 2015 NE AVEVA SBORSATI 9 PER ACCAPARRARSI I DUE MARCHI, CHE CONFLUIRONO IN UN’UNICA SOCIETÀ, OATH - IL PRIVATE EQUITY VUOLE RILANCIARE I DUE BRAND, MAGARI SUL RAMO SCOMMESSE…

R. Ec. per "il Messaggero"

Verizon cambia rotta e abbandona le sue aspirazioni media, vendendo Yahoo e Aol per 5 miliardi di dollari al private equity Apollo Global Management, preferendo concentrarsi sulle sue attività core e sullo sviluppo del 5G.

La transazione apre un nuovo capitolo nella storia di Yahoo e Aol, due pionieri di internet che, nel tempo, sono stati soppiantati gradualmente dall' esplosione di Google e Facebook.

La cessione, ben l di là delle scelte del passato, mostra anche il fallimento della strategia di Verizon che aveva deciso di spingere sui media per crescere. Proprio con questo obiettivo acquistò nel 2015 Aol per 4,4 miliardi di dollari e nel 2017 Yahoo per 4,48 miliardi, sborsando complessivamente circa 9 miliardi. Le due società vennero fatte confluire sotto l' ombrello di Oath.

L' operazione rivelò però dei limiti rapidamente: già nel 2018 infatti emersero i primi problemi e Oath venne svalutata pesantemente per riflettere «un aumento della concorrenza e delle pressioni del mercato» che aveva pesato sui ricavi e sugli utili. Ora, dopo un dibattito che ha coinvolto tutti gli organi decisionali, si è deciso di mutare atteggiamento.

Per Apollo l' acquisizione è un' opportunità importante per investire nello spazio dei media digitali, settore in cui ha investito con Shutterfly, Rackspace e Cox Media.

Del resto il private equity punta a rilanciare i singoli marchi Yahoo e Aol, il cui valore - è la convinzione - è stato disperso all' interno del gruppo e che può invece ripartire con una strategia commerciale aggressiva. Yahoo ad esempio è stata una piattaforma popolare per le scommesse sportive ma non ha formalmente una licenza.

Apollo invece ha licenze in oltre 200 giurisdizioni per le scommesse online. La società di private equity si dice inoltre ottimista sulle prospettive della pubblicità digitale, soprattutto alla luce della pandemia che ha spostato online l' interesse di consumatori e aziende.

«Questa è una tipica operazione targata Apollo: marchi icona e leader che hanno bisogno di attenzione» spiega David Sambur, senior partner del private equity. L' accordo di vendita prevede che Apollo paghi 4,25 miliardi di dollari in contanti per il 90% degli asset media di Verizon, che manterrà un 10% nella società e 750 milioni di dollari di azioni privilegiate nella nuova società che si chiamerà Yahoo.

Verizon non ha spiegato nel dettaglio come intende usare il ricavato della vendita ma il pagamento del debito e il 5G sono le priorità precedentemente indicate dalla società. Verizon si concentrerà quindi sul suo core business

