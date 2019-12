13 dic 2019 19:56

UN VERO LADRO SI VEDE NEL MOMENTO DEL BISOGNO - IN PROVINCIA DI REGGIO EMILIA UN 19ENNE SENZA PATENTE SI VEDE SEQUESTRARE DALLA POLIZIA L’AUTO IN CUI AVEVA NASCOSTO GLI ATTREZZI DA SCASSO - IL GIORNO DOPO, PER VENDICARSI, IL RAGAZZO SI E’ INTRUFOLATO NEL DEPOSITO GIUDIZIARIO E SI E’ “RIPRESO” IL VEICOLO…