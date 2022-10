27 ott 2022 17:47

IL VERO “MADE IN ITALY” È IL TAROCCO – IN UN ANNO L'AGENZIA DELLE DOGANE HA SEQUESTRATO 108 MILIONI DI OGGETTI FALSI, PER UN VALORE TOTALE DI 623 MILIONI DI EURO – A ESSERE MAGGIORMENTE CONTRAFFATTE SONO LE CALZATURE E I MATERIALI DA IMBALLAGGIO. MA LA COMPONENTISTICA AUTO STA DIVENTANDO UN FILONE RICCHISSIMO – POI C'È’ STATA LA FERRARI “FARLOCCA” E LE VESPE ELETTRICHE IDENTICHE (O QUASI) ALL'ORIGINALE…