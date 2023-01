IL VERO PONTE SULLO STRETTO? E’ L’ASSE TRA ‘NDRANGHETA E COSA NOSTRA SULLA COCAINA - I CALABRESI LA COMPRANO IN SUDAMERICA, DOVE HANNO COSTRUITO RAPPORTI PRIVILEGIATI GRAZIE ALLA LORO “AFFIDABILITÀ”, E I SICILIANI LA VENDONO - LE ‘NDRINE SONO LE UNICHE AD ACQUISTARE LA COCA A 1.000 DOLLARI AL CHILO, MENTRE TUTTE LE ALTRE ORGANIZZAZIONI LA COMPRANO A 1.800. IN COLOMBIA A TRATTARE CON I NARCOS E I GRUPPI PARAMILITARI CI SONO ESCLUSIVAMENTE I CALABRESI…

Estratto dell’articolo di Marina Pupella per “Avvenire”

COCAINA

«La mia preoccupazione è che un'organizzazione povera abbia bisogno di tornare ad arricchirsi e di farlo rapidamente. E in questo momento, il solo strumento che lo consente, l'unica merce che ha un valore aggiunto tale per cui se investi 50 euro ne ricavi 50 mila con lo stesso chilo di sostanza, è la cocaina».

È lo scenario che il procuratore capo di Palermo Maurizio De Lucia, ha delineato giovedì scorso, all’indomani della cattura di Matteo Messina Denaro […] «[…] produce una quantità di reddito tale che permette di rafforzare l'organizzazione[…]».

cocaina nascosta nel caffe 1

Il traffico di droga, soprattutto di cocaina, è […] un “business” che richiede alleanze e quella con la ‘ndrangheta è ben collaudata. […] le due organizzazioni hanno […] amicizie datate, come quella storica fra Totò Riina e Mico Tripodo, il riverito boss di ‘ndrangheta di Sambatello, in Calabria, ucciso nel 1976. […] Il magnete che tiene unite la “mala” siciliana e quella calabrese sono il lauti profitti derivanti dal traffico di stupefacenti.

cocaina nascosta nel caffe 2

L’”oro bianco” […] è il proficuo affare con cui il network di 155 famiglie calabresi fa da grossista per tutte le altre organizzazioni criminali, siciliane incluse. […] La stima per difetto del suo valore al dettaglio in Europa, 10,5 miliardi di euro nel 2020, […] un terzo del mercato illecito di tutte le droghe.

«La ‘ndrangheta è storicamente presente in Sudamerica, dove organizza i carichi di polvere bianca da spedire in Europa e Nord Africa […] Negli anni ha acquisito affidabilità, prima con i cartelli della droga colombiani e ora con i diversi gruppi paramilitari. È l’unica ad acquistare la coca a 1.000 dollari al chilo, mentre tutte le altre la comprano a 1.800. In Colombia non vedi uomini di Cosa nostra contrattare con i narcos, questo compito spetta quasi esclusivamente alle ‘ndrine».

piantagioni cocaina colombia 1

L’affidabilità […] è il loro punto di forza, peculiarità che neanche i malavitosi siciliani sono riusciti a costruire e mantenere. La domanda in Europa è talmente alta, da collocare il continente al secondo posto dopo gli Usa per numero di consumatori, 5,2 milioni […] Navi portacontainer partono da Colombia e Brasile, con destinazione gli approdi di Anversa, Rotterdam, ma anche Gioia Tauro e Genova. Corruzione di funzionari, complicità e intimidazione di lavoratori portuali […] finiscono per agevolare i traffici via mare.

piantagioni cocaina colombia 4

[…] Numerosissimi i blitz antidroga […] Catania è la provincia col maggior numero di operazioni effettuate (159) e quantitativi di coca intercettati (127,226 chili), seguita da Palermo ( 132 blitz e 10,496 chili) e Messina (69 operazioni e 37,449 chili). Sequestri che rivelano come Cosa nostra dipenda dai “cugini” d’oltre Stretto […] «Cosa nostra non è subalterna ai calabresi […] ma è pur vero che sul traffico di cocaina le ‘ndrine possono considerarsi le sole ad aver maturato un’expertise, frutto di antiche collaborazioni con le grosse organizzazioni sudamericane. La mafia interviene nella filiera, distribuendola […]». […]

cocaina

cocaina cocaina nei container di frutta a catania 4