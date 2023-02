4 feb 2023 17:30

IL VERO PROBLEMA È CHE IN ITALIA I RAGAZZI (E NON SOLO) LAVORANO IN CAMBIO DI STIPENDI DA FAME! – SENTITE QUESTA GIOVANE RAGAZZA LAUREATA IN INGEGNERIA: “LO STUDIO DOVE LAVORAVO DA SEI MESI MI HA PROPOSTO UNA COLLABORAZIONE A 900 EURO A PARTITA IVA, CHE SIGNIFICANO 750 EURO NETTI. PER ME È STATO UNO SCHIAFFO. NON CI PAGO L’AFFITTO. PER QUESTO HO DETTO NO. DOBBIAMO SMETTERE DI ACCETTARE PAGHE DA FAME. E LA SINISTRA DEVE FAR CAPIRE CHE DOBBIAMO SMETTERE DI ABBASSARE L’ASTICELLA” (CAPITO BONACCINI E SCHLEIN?)