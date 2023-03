IL VERO PROCESSO A PUTIN CI SARÀ SOLO DOPO LA FINE DELLA GUERRA – È STATO IL REGNO UNITO A SPINGERE PER IL MANDATO D’ARRESTO INTERNAZIONALE A “MAD VLAD”: LONDRA RITIENE CHE POSSA SERVIRE COME UNA PEDINA DI SCAMBIO PER APRIRE UNA VERA TRATTATIVA. SE I RUSSI FARANNO CONCESSIONI, L’INCHIESTA SULLA TRATTA DEI BAMBINI FINIRÀ NEL NULLA. TANTO QUELLA CHE CONTA DAVVERO, PER CRIMINI DI GUERRA, ARRIVERÀ COMUNQUE (COME PER MILOSEVIC, DOPO GLI ACCORDI DI PACE)

Estratto dell’articolo di Paolo Mastrolilli per “la Repubblica”

visita a sorpresa di vladimir putin a sebastopoli, in crimea 14

È solo l’inizio, il mandato d’arresto contro Putin emesso dalla Corte penale internazionale per la tratta dei bambini ucraini, e in questa fase ha un valore principalmente politico, come uno degli strumenti da usare per spingere il capo del Cremlino ad accettare un negoziato serio per mettere fine alla sua invasione.

La vera minaccia di andare in tribunale, invece, viene dall’inchiesta assai più vasta in corso, che riguarda tutti i gravi crimini di guerra commessi in diretta televisiva mondiale dall’inizio della “operazione militare speciale”. Un redde rationem che alla fine arriverà, come era accaduto per il serbo Milosevic, ma dopo la firma degli accordi di pace di Dayton.

RISHI SUNAK ACCOGLIE VOLODYMYR ZELENSKY A LONDRA

Secondo fonti direttamente coinvolte nelle inchieste, il mandato di arresto di venerdì lo ha voluto principalmente la Gran Bretagna, e potrebbe servire come una pedina di scambio per la trattativa. La vera indagine sui crimini di guerra è quella che stanno facendo gli altri, e sarà il processo più documentato nella storia di questi procedimenti.

Gli occidentali in sostanza si sono divisi i compiti in tre: gli americani forniscono soprattutto l’hardware militare; l’Unione europea soprattutto i soldi, anche in vista della ricostruzione; e gli inglesi, che non hanno né le armi degli americani, né i capitali dell’intera Ue, si occupano dell’accountability.

VLADIMIR PUTIN COME SLOBODAN MILOSEVIC

[...] Il caso sui rapimenti dei bambini non è particolarmente forte, rispetto alla gravità di tutti gli altri crimini commessi, però serve ad avvertire Putin e i suoi alleati che comunque non la scamperanno. Perciò è una delle tante pedine messe sul tavolo per favorire e preparare il negoziato: se lui farà concessioni sul processo per mettere fine alla guerra, gli avversari potrebbero soprassedere su questa inchiesta. Tanto l’indagine vera che manderà Putin in tribunale non è questa, ma l’altra in corso.

VLADIMIR PUTIN

[…] Per capire il possibile meccanismo, torna utile ricordare cosa avvenne con Milosevic: prima ci fu Dayton e l’accordo per la pace; poi, sei anni dopo, il processo all’Aja.

La quantità di prove accumulate è enorme, perché i russi hanno commesso crimini di guerra in diretta mondiale, su ordine del Cremlino.

Se in Bosnia avveniva un massacro, bisognava andare fra le montagne a scoprirlo, scavare le fosse comuni, esumare e analizzare i cadaveri. In Ucraina invece abbiamo visto tutto in diretta social, con prove schiaccianti di crimini enormi. […]

ARTICOLI CORRELATI

IL PIANO DI PACE DI XI JINPING - VIGNETTA BY GIANNELLI